Наблюдается постепенное снижение наступательного потенциала армии РФ на Великобурлуцком направлении, - ГОС

Украинские военные отмечают снижение интенсивности применения российских средств поражения и ослабление атак на Великобурлукском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Если измерять по территориям, которые удалось захватить врагу, этот коэффициент резко снизился. Вражеское наступление в сторону Великого Бурлука уже стало "отрицательно успешным" для оккупантов.

"Несмотря на то, что враг на некоторых участках наступает, на некоторых ему приходится отступать. Поэтому результат может быть совсем не таким, на который они рассчитывают. Сейчас игра идет в обе стороны. И уже можно наблюдать, как россияне безуспешно пытаются где-то продвинуться на Лиманском направлении, на Купянском направлении, а на Великобурлукском они просто отступают. С начала весеннего наступления", — отметил спикер Группировки объединенных сил.

Что предшествовало?

Ранее военные сообщали, что на Великобурлуцком направлении украинские силы смогли прижать российских оккупантов к границе.

Супутник притули спостерігає?
28.05.2026 13:56 Ответить
Бурлаки на Волзі?
28.05.2026 13:57 Ответить
Якщо сказали в марафоні -значить справді так.
28.05.2026 14:01 Ответить
 
 