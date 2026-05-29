Рашисты уничтожили школу на границе Черниговщины. ФОТО

Ночью оккупанты атаковали село Машево с помощью беспилотника. 

Об этом заявил начальник Новгород-Сиверской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество на всей ее площади.

По имеющейся информации, данных о пострадавших среди населения не поступало", - говорится в сообщении.

Масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются.

обстрел (32894) школа (3032) Черниговская область (1580) Новгород-Северский район (93) Машево (1)
ти дурень, чи що? Сільська школа! Їх що по 10 в кожному селі?
29.05.2026 09:09 Ответить
Має бути відповідь. На паРаші три школи зруйнувати.
29.05.2026 09:08 Ответить
Чомусь в стародубі навпроти через кордон все в порядку.
29.05.2026 09:34 Ответить
Ось обличчя рашиських варварів,воюють з мирним населенням ,з школами ,лікарнями ,дит. садками ,музеями і все це називаєтся геноцид рашиської орди проти українського народу.
29.05.2026 09:33 Ответить
 
 