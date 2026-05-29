Рашисты уничтожили школу на границе Черниговщины. ФОТО

Ночью оккупанты атаковали село Машево с помощью беспилотника.

Об этом заявил начальник Новгород-Сиверской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество на всей ее площади.

По имеющейся информации, данных о пострадавших среди населения не поступало", - говорится в сообщении.

Масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются.

