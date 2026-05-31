Ворог ударив по підприємству на Чернігівщині: загинув чоловік, горіли вантажівки. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, вночі ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено 7 вантажних автомобілів.



Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Чернігівщині: під ударами РФ житлова та критична інфраструктура. ФОТОрепортаж

Наслідки











Також читайте: Рашисти знищили школу на прикордонні Чернігівщини. ФОТО