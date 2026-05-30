Наслідки атаки РФ на підприємство на Рівненщині: загрози для довкілля немає. ФОТО

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ранкової атаки на Рівненщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Екологічна ситуація

За оперативною інформацією, екологічна ситуація навколо місця, де виникла пожежа, у нормі.

Читайте також: Вночі під час атаки дронів РФ вибухи лунали на Хмельниччині та в Рівному

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував підприємство на Рівненщині: є задимлення.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Також читайте: На Рівненщині загасили пожежу після російського удару по об’єкту інфраструктури. ФОТОрепортаж