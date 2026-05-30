Ворог атакував підприємство на Рівненщині: є задимлення

Шахед над Рівненщиною

Рівненщина зранку 30 травня зазнала чергової атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог поцілив у підприємство

Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення.

"На місці працюють усі відповідні служби. У тому числі представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо можливих загроз", - йдеться у повідомленні.

Чи є постраждалі?

Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

