Ворог атакував підприємство на Рівненщині: є задимлення
Рівненщина зранку 30 травня зазнала чергової атаки ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог поцілив у підприємство
Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення.
"На місці працюють усі відповідні служби. У тому числі представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо можливих загроз", - йдеться у повідомленні.
Чи є постраждалі?
Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль