Враг атаковал предприятие на Ривненщине: есть задымление

Утром 30 мая Ривненская область подверглась очередной атаке врага.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг нанес удар по предприятию

Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После падения "Шахеда" выгорел гектар леса на Ривненщине. ФОТО

"На месте работают все соответствующие службы. В том числе представители областного центра контроля и профилактики заболеваний. Жду от них выводов относительно возможных угроз", - говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие?

По предварительной информации, люди не пострадали.

Читайте также: Зеленский на Ривненщине: Ни одно северное направление обороны не оставим без внимания