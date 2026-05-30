Враг атаковал предприятие на Ривненщине: есть задымление
Утром 30 мая Ривненская область подверглась очередной атаке врага.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Враг нанес удар по предприятию
Целью стало одно из частных предприятий. В результате возникло задымление.
"На месте работают все соответствующие службы. В том числе представители областного центра контроля и профилактики заболеваний. Жду от них выводов относительно возможных угроз", - говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие?
По предварительной информации, люди не пострадали.
igor shmatko
