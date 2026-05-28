После падения "шахеда" выгорел гектар леса на Ривненщине. ФОТО

В Ривненской области из-за падения российского дрона загорелся лесной массив. Огонь уничтожил почти гектар леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в филиале "Полесского лесного офиса".

Пожар вспыхнул 27 мая в Сеховском лесничестве Клесовского надлесничества.

Огонь быстро распространился по лесу

По данным лесоводов, возгорание возникло в результате падения дрона. Из-за жаркой, сухой и ветреной погоды огонь начал стремительно распространяться по лесному массиву.

К ликвидации пожара оперативно привлекли пожарные автомобили надлесничества и более 30 сотрудников лесной охраны.

Пожар тушили несколько часов

Лесной пожар удалось локализовать за несколько часов. Огнем было уничтожено почти 1 гектар леса.

В "Полесском лесном офисе" отметили, что благодаря быстрой реакции и слаженной работе удалось не допустить более масштабного распространения огня и значительно больших потерь для лесного фонда.





