Після падіння "Шахеда" вигорів гектар лісу на Рівненщині. ФОТО

У Рівненській області через падіння російського дрона загорівся лісовий масив. Вогонь знищив майже гектар лісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Філії "Поліського лісового офісу".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пожежа спалахнула 27 травня у Сехівському лісництві Клесівського надлісництва.

Вогонь швидко пішов лісом

За даними лісівників, займання виникло внаслідок падіння дрона. Через спекотну, суху та вітряну погоду вогонь почав стрімко поширюватися лісовим масивом.

До ліквідації пожежі оперативно залучили пожежні автомобілі надлісництва та понад 30 працівників лісової охорони.

Читайте: На Житомирщині ліквідували масштабну пожежу в Поліському заповіднику, з якою боролися 12 днів. ФОТОрепортаж





Пожежу гасили кілька годин

Лісову пожежу вдалося локалізувати за кілька годин. Вогнем було знищено майже 1 гектар лісу.

У "Поліському лісовому офісі" зазначили, що завдяки швидкій реакції та злагодженій роботі вдалося не допустити масштабнішого поширення вогню та значно більших втрат для лісового фонду.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після удару дронів у Чорнобильській зоні виникли нові пожежі. ФОТОрепортаж