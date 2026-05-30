Enemy attacked enterprise in Rivne region: there is smoke
Рівненщина зранку 30 травня зазнала чергової атаки ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог поцілив у підприємство
Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення.
"На місці працюють усі відповідні служби. У тому числі представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо можливих загроз", - йдеться у повідомленні.
Чи є постраждалі?
Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.
Log in to Censor.NET
Please wait...
For password login follow the link
Using your username as a login is no longer supported!
Forgot your password or login? Restore password
Forgot your password or login? Restore password