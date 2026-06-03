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Россияне нанесли удар по Константиновке фосфорными боеприпасами

Враг обстрелял Константиновку фосфорными боеприпасами

Российская армия вновь применила против Константиновки фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом заявили в бригаде "Хищник" при департаменте патрульной полиции.

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Видео атаки обнародовали 3 июня.

Удар зафиксировали с беспилотника

На кадрах, снятых оператором БПЛА с позывным "Аврора", видно, как над городом разлетаются десятки горящих элементов боеприпаса.

Огненные частицы падают на жилые кварталы Константиновки, создавая угрозу масштабных пожаров и поражения гражданского населения.

"На видео, снятом оператором БПЛА с позывным "Аврора", видно, как на жилые кварталы города падают десятки горящих элементов фосфорного боеприпаса", – сообщили украинские защитники.

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Фосфор представляет смертельную опасность

В бригаде "Хищник" отмечают, что белый фосфор воспламеняется при контакте с кислородом и горит при чрезвычайно высоких температурах.

Такие боеприпасы способны вызывать масштабные пожары и тяжелые поражения людей.

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боеприпасы (2461) обстрел (32974) фосфор (35) Константиновка (79)
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А ООНа занепокоєння буде виражати?
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03.06.2026 14:22 Ответить
ООН, з цього питання, консультується з МАГАТЕ, МОК і Червоним хрестом...
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03.06.2026 14:31 Ответить
а що вони можуть зробити?
вигнати пі'дорашку з оон,
як колись срср з ліги націй вигнали за напад на Фінляндію?
тоді статут оон треба міняти..
та інше..
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03.06.2026 14:31 Ответить
Всі кацапи - тварі ! Всі їх "ратні подвиги" це сивої кобили бред.Крім розрухи,смердючий "русский мир".Там де масква там життя не має і не буде.
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03.06.2026 14:35 Ответить
Магнієві, а не фосфорні.
Та вони постійно херачать тими гайками з РСЗВ.
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03.06.2026 14:40 Ответить
Руцкій мір на Донбасі випалюють?
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03.06.2026 14:50 Ответить
 
 