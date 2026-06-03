Россияне нанесли удар по Константиновке фосфорными боеприпасами

Российская армия вновь применила против Константиновки фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом заявили в бригаде "Хищник" при департаменте патрульной полиции.

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Видео атаки обнародовали 3 июня.

Удар зафиксировали с беспилотника

На кадрах, снятых оператором БПЛА с позывным "Аврора", видно, как над городом разлетаются десятки горящих элементов боеприпаса.

Огненные частицы падают на жилые кварталы Константиновки, создавая угрозу масштабных пожаров и поражения гражданского населения.

"На видео, снятом оператором БПЛА с позывным "Аврора", видно, как на жилые кварталы города падают десятки горящих элементов фосфорного боеприпаса", – сообщили украинские защитники.

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Фосфор представляет смертельную опасность

В бригаде "Хищник" отмечают, что белый фосфор воспламеняется при контакте с кислородом и горит при чрезвычайно высоких температурах.

Такие боеприпасы способны вызывать масштабные пожары и тяжелые поражения людей.

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