Россияне нанесли удар по Константиновке фосфорными боеприпасами
Российская армия вновь применила против Константиновки фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом заявили в бригаде "Хищник" при департаменте патрульной полиции.
Видео атаки обнародовали 3 июня.
Удар зафиксировали с беспилотника
На кадрах, снятых оператором БПЛА с позывным "Аврора", видно, как над городом разлетаются десятки горящих элементов боеприпаса.
Огненные частицы падают на жилые кварталы Константиновки, создавая угрозу масштабных пожаров и поражения гражданского населения.
"На видео, снятом оператором БПЛА с позывным "Аврора", видно, как на жилые кварталы города падают десятки горящих элементов фосфорного боеприпаса", – сообщили украинские защитники.
Фосфор представляет смертельную опасность
В бригаде "Хищник" отмечают, что белый фосфор воспламеняется при контакте с кислородом и горит при чрезвычайно высоких температурах.
Такие боеприпасы способны вызывать масштабные пожары и тяжелые поражения людей.
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вигнати пі'дорашку з оон,
як колись срср з ліги націй вигнали за напад на Фінляндію?
тоді статут оон треба міняти..
та інше..
Та вони постійно херачать тими гайками з РСЗВ.