Оператори дронів ГУР знищили у Керчі два російські розвідувально-ударні комплекси "Оріон". ВIДЕО

2 липня 2026 року оператори спецпідрозділу "Кабул 9" Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. У результаті вогневого ураження на території аеропорту в місті Керч було знищено два російські дороговартісні ударно-розвідувальні безпілотні літальні апарати "Оріон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційні дані воєнної розвідки, сумарна вартість втраченої техніки противника перевищує 10 мільйонів доларів.

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БпЛА "Оріон" є рідкісним середньовисотним апаратом великої тривалості польоту, який виготовляє російська група компаній АТ "Кронштадт". Максимальна злітна вага дрона становить близько однієї тонни, радіус дії — 250–300 кілометрів, а тривалість перебування у повітрі може сягати 30 годин. Даний комплекс призначений не лише для ведення повітряної розвідки, а й для виконання штурмових завдань, оскільки є носієм керованих авіаційних бомб, а також ракет типу Х-50, Х-БпЛА та "Бандероль".

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