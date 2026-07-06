Операторы дронов ГУР уничтожили в Керчи два российских разведывательно-ударных комплекса "Орион". ВИДЕО

2 июля 2026 года операторы спецподразделения "Кабул 9" Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. В результате огневого поражения на территории аэропорта в городе Керчь были уничтожены два российских дорогостоящих ударно-разведывательных беспилотных летательных аппарата "Орион".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальные данные военной разведки, совокупная стоимость утраченной техники противника превышает 10 миллионов долларов.

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БПЛА "Орион" — редкий средневысотный аппарат с большой продолжительностью полета, который производит российская группа компаний АО "Кронштадт". Максимальная взлетная масса дрона составляет около одной тонны, радиус действия — 250–300 километров, а продолжительность нахождения в воздухе может достигать 30 часов. Данный комплекс предназначен не только для ведения воздушной разведки, но и для выполнения штурмовых задач, поскольку является носителем управляемых авиационных бомб, а также ракет типа Х-50, Х-БПЛА и "Бандероль".

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