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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Воздушная деятельность ВСУ
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Украинская авиация уничтожила место скопления оккупантов и боекомплект вблизи Родинского. ВИДЕО

Экипажи истребителей Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту скопления живой силы и боекомплекта российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале.

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По словам пилота, удар был нанесен на восточном направлении вблизи города Родинское.

В результате прицельного попадания здание, в котором находились российские военные и хранился боекомплект, было полностью уничтожено.

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