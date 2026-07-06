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Украинская авиация уничтожила место скопления оккупантов и боекомплект вблизи Родинского. ВИДЕО
Экипажи истребителей Воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту скопления живой силы и боекомплекта российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале.
По словам пилота, удар был нанесен на восточном направлении вблизи города Родинское.
В результате прицельного попадания здание, в котором находились российские военные и хранился боекомплект, было полностью уничтожено.
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