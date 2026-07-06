Десантники 7-го корпуса ДШВ дронами Fire Point начали уничтожать логистику оккупантов под Покровском. ВИДЕО
Десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ начали серию ударов новейшими ударными комплексами-камикадзе Fire Point по логистике российских оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения корпуса, первыми в Десантно-штурмовых войсках получившие на вооружение комплексы Fire Point, уже нанесли ряд ударов по ключевым тыловым объектам противника.
Среди первых результатов — поражение объектов в жилой застройке микрорайона "Лазурный" на юге Покровска, где были уничтожены передовые склады беспилотников, горюче-смазочных материалов и боекомплекта российских войск.
Также операторы Fire Point нанесли высокоточные удары по целям в Новоалександровке, расположенной примерно в 25 километрах к востоку от Покровска.
В результате попаданий были ликвидированы пункт временной дислокации подразделения РФ и логистический склад противника.
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