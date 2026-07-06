Пілоти винищувачів знищили пункт базування російських операторів БпЛА прямим влучанням авіабомби. ВIДЕО
Українська авіація завдала точного удару по будівлі, в якій базувалися російські оператори безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент прицільного влучання авіабомби опублікував один з українських пілотів.
На відео зафіксовано, як боєприпас влучає безпосередньо у споруду, де перебувала група російських операторів БпЛА.
Унаслідок точного авіаудару будівлю разом із особовим складом противника було повністю знищено.
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