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Пілоти винищувачів знищили пункт базування російських операторів БпЛА прямим влучанням авіабомби. ВIДЕО

Українська авіація завдала точного удару по будівлі, в якій базувалися російські оператори безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент прицільного влучання авіабомби опублікував один з українських пілотів.

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На відео зафіксовано, як боєприпас влучає безпосередньо у споруду, де перебувала група російських операторів БпЛА.

Унаслідок точного авіаудару будівлю разом із особовим складом противника було повністю знищено.

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