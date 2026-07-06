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Пилоты истребителей уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА прямым попаданием авиабомбы. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла точный удар по зданию, в котором базировались российские операторы беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент прицельного попадания авиабомбы опубликовал один из украинских пилотов.

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На видео запечатлено, как боеприпас попадает непосредственно в здание, где находилась группа российских операторов БПЛА.

В результате точного авиаудара здание вместе с личным составом противника было полностью уничтожено.

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