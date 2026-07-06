Рашист пішов "на таран" FPV-дрона 12-ї бригади "Азов" та загинув від вибуху. ВIДЕО

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали момент ліквідації російського окупанта, який намагався собою збити український FPV-дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий фактично спробував піти "на таран" безпілотника, однак уникнути удару не зміг.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок зіткнення FPV-дрона з окупантом стався потужний вибух. Російського військового розірвало на частини та скинуло зі споруди вниз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж літака Ан-28 кулеметом Minigun знищив російський "Шахед" під час нічної атаки. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори батальйону "Воля" уразили 12 окупантів під Вовчанськом: частина рашистів навіть не намагалася тікати. ВIДЕО