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Рашист пішов "на таран" FPV-дрона 12-ї бригади "Азов" та загинув від вибуху. ВIДЕО

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали момент ліквідації російського окупанта, який намагався собою збити український FPV-дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий фактично спробував піти "на таран" безпілотника, однак уникнути удару не зміг.

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Унаслідок зіткнення FPV-дрона з окупантом стався потужний вибух. Російського військового розірвало на частини та скинуло зі споруди вниз.

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