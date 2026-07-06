Рашист пішов "на таран" FPV-дрона 12-ї бригади "Азов" та загинув від вибуху. ВIДЕО
Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали момент ліквідації російського окупанта, який намагався собою збити український FPV-дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий фактично спробував піти "на таран" безпілотника, однак уникнути удару не зміг.
Унаслідок зіткнення FPV-дрона з окупантом стався потужний вибух. Російського військового розірвало на частини та скинуло зі споруди вниз.
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