Екіпаж літака Ан-28 кулеметом Minigun знищив російський "Шахед" під час нічної атаки. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких екіпаж українського антидронового літака Ан-28 знищує російський ударний безпілотник типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової російської повітряної атаки українські військові відкрили вогонь по ворожому дрону з кулемета Minigun, встановленого на борту літака.

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Після серії точних влучань і успішного перехоплення ворожої цілі російський безпілотник вибухнув у повітрі й був повністю знищений.

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