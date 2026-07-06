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Екіпаж літака Ан-28 кулеметом Minigun знищив російський "Шахед" під час нічної атаки. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких екіпаж українського антидронового літака Ан-28 знищує російський ударний безпілотник типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової російської повітряної атаки українські військові відкрили вогонь по ворожому дрону з кулемета Minigun, встановленого на борту літака.

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Після серії точних влучань і успішного перехоплення ворожої цілі російський безпілотник вибухнув у повітрі й був повністю знищений.

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літак (3121) знищення (10492) атака (1769) ЗСУ (8936) Шахед (2315)
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Топ коментарі
+3
не певен, але політ АН-28 та ризик життя екипажу коштує набагато більш сраного мопеда...
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06.07.2026 22:58 Відповісти
+2
на АН-28 знищувати шахеди?
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06.07.2026 22:55 Відповісти

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