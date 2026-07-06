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Екіпаж літака Ан-28 кулеметом Minigun знищив російський "Шахед" під час нічної атаки. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких екіпаж українського антидронового літака Ан-28 знищує російський ударний безпілотник типу "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової російської повітряної атаки українські військові відкрили вогонь по ворожому дрону з кулемета Minigun, встановленого на борту літака.
Після серії точних влучань і успішного перехоплення ворожої цілі російський безпілотник вибухнув у повітрі й був повністю знищений.
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показати весь коментар06.07.2026 22:58 Відповісти Посилання
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показати весь коментар06.07.2026 22:55 Відповісти Посилання
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