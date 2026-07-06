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Экипаж самолета Ан-28 пулеметом Minigun уничтожил российский "Шахед" во время ночной атаки. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых экипаж украинского антидронового самолета Ан-28 уничтожает российский ударный беспилотник типа "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной российской воздушной атаки украинские военные открыли огонь по вражескому дрону из пулемета Minigun, установленного на борту самолета.
После серии точных попаданий и успешного перехвата вражеской цели российский беспилотник взорвался в воздухе и был полностью уничтожен.
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Киричевський вважає, що це не обов'язково матиме всеохоплюючий результат, адже АН-28 є небагато, "але сама концепція відпрацьована і вона виглядає, як мінімум цікавою, і явно результативною".
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російське вторгнення в Україну (2022)
Ан-28 під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну переобладнали для перехоплення ударних БпЛА типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136 Shahed («Герань»). Літак оснащено шестиствольним кулеметом https://uk.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun M134 Minigun. Виявлення та ураження дронів відбувається візуально: екіпаж (пілот + оператор) шукає цілі очима, без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80 радарів чи іншої складної електроніки. Наведення здійснюють диспетчери, після чого екіпаж намагається збити дрони над безпечними районами (поля, ліси), уникаючи населених пунктів. Екіпажі часто складаються з цивільних пілотів-добровольців. Один з таких Ан-28 станом на початок 2026 року знищив майже 150 БпЛА типу Shahed («Герань»), зокрема по 5 за один нічний виліт. На стіні кабіни наносять мітки за кожне збиттяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-28#cite_note-5 [5].
У квітні 2026 року українські літаки Ан-28 почали застосовуватися як платформи для запуску дронів-перехоплювачів https://uk.wikipedia.org/wiki/P1-Sun P1-Sun, що дозволяє ефективно боротися з ворожими безпілотниками, зокрема типу Shahed («Герань»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-28#cite_note-6 [6].