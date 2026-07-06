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Экипаж самолета Ан-28 пулеметом Minigun уничтожил российский "Шахед" во время ночной атаки. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых экипаж украинского антидронового самолета Ан-28 уничтожает российский ударный беспилотник типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной российской воздушной атаки украинские военные открыли огонь по вражескому дрону из пулемета Minigun, установленного на борту самолета.

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После серии точных попаданий и успешного перехвата вражеской цели российский беспилотник взорвался в воздухе и был полностью уничтожен.

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самолет (3740) уничтожение (10173) атака (1707) ВСУ (7928) Шахед (2303)
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Топ комментарии
+5
"Ан-28 хороший тим, що в нього швидкість наче й повільна - до 400 км на годину, але він може летіти кілька годин, патрулюючи певний район. Там озброєння дронами і кулеметами залишається, тобто можна вести бій різними засобами. Це такий експериментальний формат, повторення таких літаючих батарей для знищення "Шахедів", - зазначив експерт.

Киричевський вважає, що це не обов'язково матиме всеохоплюючий результат, адже АН-28 є небагато, "але сама концепція відпрацьована і вона виглядає, як мінімум цікавою, і явно результативною".
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06.07.2026 23:27 Ответить
+3
не певен, але політ АН-28 та ризик життя екипажу коштує набагато більш сраного мопеда...
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06.07.2026 22:58 Ответить
+3
Повномасштабне російське вторгнення 2022 рокуhttps://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD-28&action=edit&section=6 ред.

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російське вторгнення в Україну (2022)

Ан-28 під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російського вторгнення в Україну переобладнали для перехоплення ударних БпЛА типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136 Shahed («Герань»). Літак оснащено шестиствольним кулеметом https://uk.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun M134 Minigun. Виявлення та ураження дронів відбувається візуально: екіпаж (пілот + оператор) шукає цілі очима, без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80 радарів чи іншої складної електроніки. Наведення здійснюють диспетчери, після чого екіпаж намагається збити дрони над безпечними районами (поля, ліси), уникаючи населених пунктів. Екіпажі часто складаються з цивільних пілотів-добровольців. Один з таких Ан-28 станом на початок 2026 року знищив майже 150 БпЛА типу Shahed («Герань»), зокрема по 5 за один нічний виліт. На стіні кабіни наносять мітки за кожне збиттяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-28#cite_note-5 [5].

У квітні 2026 року українські літаки Ан-28 почали застосовуватися як платформи для запуску дронів-перехоплювачів https://uk.wikipedia.org/wiki/P1-Sun P1-Sun, що дозволяє ефективно боротися з ворожими безпілотниками, зокрема типу Shahed («Герань»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-28#cite_note-6 [6].
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06.07.2026 23:24 Ответить

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