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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку Удари по логістиці РФ
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Спецпризначенці ГУР знищили бензовози, дрони, техніку та живу силу окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України знищили низку логістичних об'єктів, військової техніки та живої сили російських військ на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів уразили бензовози, логістичний транспорт, безпілотники, військову техніку та піхоту противника.

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На відео також удари пілотів Сил оборони по цілях, розташованих у тилу російських військ.

Унаслідок серії влучань було завдано суттєвих втрат логістичному забезпеченню ЗС РФ.

Добірку найрезультативніших вогневих уражень за минулий тиждень оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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