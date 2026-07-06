576 1
Спецпризначенці ГУР знищили бензовози, дрони, техніку та живу силу окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України знищили низку логістичних об'єктів, військової техніки та живої сили російських військ на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів уразили бензовози, логістичний транспорт, безпілотники, військову техніку та піхоту противника.
На відео також удари пілотів Сил оборони по цілях, розташованих у тилу російських військ.
Унаслідок серії влучань було завдано суттєвих втрат логістичному забезпеченню ЗС РФ.
Добірку найрезультативніших вогневих уражень за минулий тиждень оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль