Українська авіація знищила пункт базування штурмових груп РФ та склад боєкомплекту у Кам’янському. ВIДЕО

Українська авіація завдала точного удару по пункту базування російських штурмових груп та складу боєкомплекту у Кам’янському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар по ворожому об’єкту здійснили екіпажі винищувачів Повітряних сил України.

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За даними розвідки було виявлено скупчення російських військових, після чого координати цілі передали українським пілотам.

Унаслідок прицільного влучання стався потужний вибух, який знищив місце засідки окупантів разом із боєкомплектом та особовим складом, що перебував на позиції.

Кадри оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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