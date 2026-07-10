Россия не отказалась от плана захватить Донецкую область до конца года, - НГУ

Донецкое направление остается главной целью РФ, где сосредоточены её основные силы и лучшие подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" заявил начальник штаба ДАР ОАБр НГУ Игорь Яременко.

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"Враг не прекращает попыток захватить как можно больше территорий. Основа тактики практически не меняется — небольшими пехотными группами продолжается наступление при поддержке артиллерии, авиации и ударов КАБами. Также постоянно растет количество дронов с обеих сторон", — отметил он.

Силы обороны укрепляют оборону и средства противодействия

В то же время военный отметил, что Силы обороны Украины продолжают укреплять оборонительные рубежи, возводить фортификационные сооружения и повышать эффективность мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы.

Сравнивая ситуацию на Купянском и Покровском направлениях, офицер подчеркнул, что именно Донецкое направление остается приоритетом для российского военного командования.

Донецкое направление остается главной целью РФ

"Приоритетной целью РФ является захват всей Донецкой агломерации. Именно поэтому интенсивность боевых действий на Донецком направлении очень высока. Там сконцентрировано гораздо больше личного состава, техники и бронетехники. Самое главное — все "топовые" подразделения РФ находятся именно на Донецком направлении, потому что враг не теряет надежды до конца года захватить Донецкую область", — сказал он.

Яременко добавил, что российские войска продолжают нести значительные потери, однако это не влияет на их планы.

"Враг ежедневно несет огромные потери — более тысячи военнослужащих. Потери техники также колоссальны. Но руководству РФ безразлична жизнь своих военных. Они готовы пожертвовать тысячей, а если понадобится — и полутора тысячами человек ради захвата любого клочка нашей земли", — подчеркнул он.

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