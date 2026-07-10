Темпи просування РФ скоротилися більш ніж удвічі, але до перелому у війні ще далеко, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, під час якої підсумували перше півріччя 2026 року.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Бойові дії

"Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім.



Українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках — ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі", - наголосив він.

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Втрати ворога

Водночас ворог щомісяця в середнньому втрачає близько 32 тис. військових.

"Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись", - пояснив головком.

Сирський зауважив, що недооцінювати противника не можна.

"До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити кремль до справедливого миру на наших умовах", - додав він.

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Удари по Росії

Протягом першої половини року засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території РФ.

"Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів. Ефективно діє й кампанія Middle Strike. За цей період уражено 7028 об’єктів противника.



Артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил — понад 1100, підрозділи підтримки — близько 1400", - розповів він.

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Проблеми в армії

Також учасники нарад проаналізували низку проблемних питань, зокрема щодо оперативної побудови наших бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях.

"Наголосив: командири зобов’язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров’я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей.



Також заслухав доповіді щодо результатів роботи Військово-Морських Сил, логістичного забезпечення, системи підтримки, підготовки та відновлення підрозділів, а також стану правопорядку у військах. Зокрема, за підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилася на 12 відсотків.



Визначив амбітні завдання на наступний період", - підсумував Сирський.

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