Уражено 12 танкерів, буксир, суховантаж, нафтовий термінал та склад боєприпасів ворога, - Генштаб
У ніч на 9 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Подробиці
Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ російської федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.
Також завдано ураження нафтоналивному терміналу "Юг Руси" у Батайську Ростовської області. Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Зазначений об'єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ рф на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України.
Уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.
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