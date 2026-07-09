Поражены 12 танкеров, буксир, сухогруз, нефтяной терминал и склад боеприпасов противника, - Генштаб
В ночь на 9 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Подробности
Так, были поражены 12 танкеров, один буксир и один сухогруз Российской Федерации в акватории Азовского моря.
Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Пострадавшие суда использовались, в частности, для поставок горюче-смазочных материалов группировкам войск Российской Федерации, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Они обеспечивают экспорт энергоносителей, что является одним из ключевых источников финансирования войны против Украины.
Также нанесен удар по нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске Ростовской области. Зафиксирован пожар в районе предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Указанный объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и используется для снабжения горюче-смазочными материалами группировок войск РФ на южном направлении, а также для получения валютных поступлений, направляемых на финансирование вооруженной агрессии против Украины.
Поражен склад боеприпасов противника в районе Сорокиного Луганской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль