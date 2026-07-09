ВСУ получили новый роботизированный комплекс Tanchik Droid 12.7 с пулеметом, - Минобороны. ФОТО

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины утвердило и разрешило к применению в Вооруженных силах Украины новый разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Tanchik Droid 12.7, оснащенный пулеметом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Новый комплекс разработано украинским предприятием специально для ведения боевых действий в условиях современной войны высокой интенсивности. При его создании конструкторы учли реальный опыт применения украинских и иностранных роботизированных платформ и внедрили ряд технических решений, повышающих эффективность и живучесть комплекса.

"Главная задача этого наземного беспилотника - беречь жизни военных на первой линии и выполнять самые опасные задачи в районах наибольшего огненного поражения", - отметили в ведомстве.

Комплекс предназначен для дистанционного наблюдения за полем боя, ведения разведки, а также уничтожения живой силы, небронированной и легкобронированной техники противника. Оператор управляет роботом из безопасного укрытия с помощью защищенного канала связи.

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Среди ключевых преимуществ нового НРК в Минобороны называют длительное время автономной работы, высокую проходимость по бездорожью, значительную огневую мощь и минимальный риск для оператора.

В ведомстве также сообщили, что украинские Силы обороны уже получили 1028 наземных роботизированных комплексов различных модификаций на общую сумму более 487 млн грн.

Все закупки осуществлялись через профильный маркетплейс вооружения DOT-Chain Defence.

В ведомстве отмечают, что такие роботизированные платформы всё чаще выполняют критически важные задачи на передовой, минимизируя риски для украинских военных.

Кроме того, за первое полугодие 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны уже 67 новых образцов наземных роботизированных комплексов.

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