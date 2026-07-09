ЗСУ отримали новий роботизований комплекс Tanchik Droid 12.7 із кулеметом, - Міноборони. ФОТО

Індустрія дронів

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України новий розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Tanchik Droid 12.7, оснащений кулеметом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

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Новий комплекс розробило українське підприємство спеціально для ведення бойових дій в умовах сучасної війни високої інтенсивності. Під час його створення конструктори врахували реальний досвід застосування українських та іноземних роботизованих платформ і впровадили низку технічних рішень, які підвищують ефективність та живучість комплексу.

"Головне завдання цього наземного безпілотника – берегти життя військових на першій лінії та виконувати найнебезпечніші завдання у районах найвищого вогневого ураження", – зазначили у відомстві.

Комплекс призначений для дистанційного спостереження за полем бою, ведення розвідки, а також знищення живої сили, неброньованої та легкоброньованої техніки противника. Оператор керує роботом із безпечного укриття за допомогою захищеного каналу зв'язку.

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Серед ключових переваг нового НРК у Міноборони називають тривалий час автономної роботи, високу прохідність на бездоріжжі, значну вогневу міць і мінімальний ризик для оператора.

У відомстві також повідомили, що українські Сили оборони вже отримали 1028 наземних роботизованих комплексів різних модифікацій на загальну суму понад 487 млн грн.

Усі закупівлі здійснювалися через профільний маркетплейс озброєння DOT-Chain Defence.

У відомстві зазначають, що такі роботизовані платформи дедалі частіше виконують критично важливі завдання на передовій, мінімізуючи ризики для українських військових.

Крім того, за перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони вже 67 нових зразків наземних роботизованих комплексів.

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