Україна та Естонія підписали Drone Deal

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський та прем'єр Естонії Крістен Міхал підписали угоду між країнами про співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Ми дуже раді бачити наших справжніх союзників і друзів. Сьогодні ми підписали Drone Deal між нашими країнами, і я вдячний усьому естонському народу за велику позитивну, значущу підтримку та ставлення до наших людей упродовж усіх цих років", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, угода стане не лише практичним механізмом для розвитку співпраці, а й свідченням високого рівня взаємної довіри між країнами.

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Зеленський переконаний, що після завершення війни Україна та Естонія реалізують низку спільних проєктів із відбудови України та зміцнення безпеки в Європі.

Воднночас прем'єр Естонії Міхал назвав угоду підтвердженням довгострокової підтримки Києва з боку Таллінна.

"Ця угода демонструє нашу довіру та готовність розвивати практичну співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій. Естонія і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав він.

Також Міхал заявив, що безпека України є безпекою всієї Європи, тому Естонія продовжить допомагати як у військовій сфері, так і на її шляху до членства України в Європейському Союзі та НАТО.

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