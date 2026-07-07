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Новини Трамп про війну в Україні
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Зеленський та Путін хочуть укласти угоду. Гадаю, з цього щось вийде, - Трамп

Трамп зробив заяву про війну в Україні: всі хочуть угоди

Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін та президент Володимир Зеленський "хочуть укласти угоду".

Про це він заявив журналістам під час зустрічі із лідером Туреччини Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що у нього була довга розмова із Путіним.

"І я також розмовляв з президентом Зеленським одразу після цього. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я гадаю, що щось з цього вийде", - зазначив Трамп.

Також він заявив, що президент Ердоган допомагає "у цьому".

"Ви знаєте, я сказав: "Кінець війнам"", - додав лідер США.

Читайте: Трамп після зустрічі із Зеленським в Анкарі, ймовірно, поговорить з Путіним, - Reuters

Розмови Трампа із Зеленським та Путіним

  • Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США. Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".
  • Також 4 липня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Також читайте: Головною темою переговорів із Трампом стануть ракети до Patriot, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) путін володимир (25569) Трамп Дональд (9046)
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Топ коментарі
+8
Старий заїли патефон - стукніть його зверху, щоб замовк!
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07.07.2026 16:24 Відповісти
+4
Та заліпіть йому хтось рота цементом врешті-решт. Доки це буде продовжуватися?
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07.07.2026 16:25 Відповісти
+4
Тому я не дам Зе ракет для петріотів, щоб угоду швидше уклали...
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07.07.2026 16:26 Відповісти

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