Зеленський та Путін хочуть укласти угоду. Гадаю, з цього щось вийде, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін та президент Володимир Зеленський "хочуть укласти угоду".

Про це він заявив журналістам під час зустрічі із лідером Туреччини Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він розповів, що у нього була довга розмова із Путіним.

"І я також розмовляв з президентом Зеленським одразу після цього. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я гадаю, що щось з цього вийде", - зазначив Трамп.

Також він заявив, що президент Ердоган допомагає "у цьому".

"Ви знаєте, я сказав: "Кінець війнам"", - додав лідер США.

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Розмови Трампа із Зеленським та Путіним

Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США. Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".

Також 4 липня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

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