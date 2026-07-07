Зеленський та Путін хочуть укласти угоду. Гадаю, з цього щось вийде, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що диктатор Путін та президент Володимир Зеленський "хочуть укласти угоду".
Про це він заявив журналістам під час зустрічі із лідером Туреччини Ердоганом, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він розповів, що у нього була довга розмова із Путіним.
"І я також розмовляв з президентом Зеленським одразу після цього. Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я гадаю, що щось з цього вийде", - зазначив Трамп.
Також він заявив, що президент Ердоган допомагає "у цьому".
"Ви знаєте, я сказав: "Кінець війнам"", - додав лідер США.
Розмови Трампа із Зеленським та Путіним
- Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США. Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".
- Також 4 липня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.
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+8 Александр Павлов #594157
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+4 Konsatntin Kotsan
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