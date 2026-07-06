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Новини Розмова Трампа та Путіна Зустріч Зеленського з Трампом
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Трамп після зустрічі із Зеленським в Анкарі, ймовірно, поговорить з Путіним, - Reuters

Трамп може зателефонувати Путіну після зустрічі із Зеленським

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі американський лідер Дональд Трамп може провести телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений американський чиновник, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із Зеленським та можливий дзвінок Путіну 

За словами джерела, Трамп має намір обговорити із Зеленським "те, як ми можемо завершити війну".

"Бойові дії очевидно зайшли в глухий кут за останні кілька місяців, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває гостру необхідність спробувати покласти цьому край", - заявив чиновник.

Високопосадовець США заявив, що Трамп, ймовірно, зателефонує Путіну після розмови із Зеленським.

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Розмови Трампа із Зеленським та Путіним 

  • Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США. Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".
  • Також 4 липня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: 

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