Трамп після зустрічі із Зеленським в Анкарі, ймовірно, поговорить з Путіним, - Reuters
Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі американський лідер Дональд Трамп може провести телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений американський чиновник, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч із Зеленським та можливий дзвінок Путіну
За словами джерела, Трамп має намір обговорити із Зеленським "те, як ми можемо завершити війну".
"Бойові дії очевидно зайшли в глухий кут за останні кілька місяців, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває гостру необхідність спробувати покласти цьому край", - заявив чиновник.
Високопосадовець США заявив, що Трамп, ймовірно, зателефонує Путіну після розмови із Зеленським.
Розмови Трампа із Зеленським та Путіним
- Нагадаємо, що 4 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США. Повідомлялося, що глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".
- Також 4 липня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.
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