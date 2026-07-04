Зеленський повідомив деталі розмови із Трампом: привітав з Днем незалежності США та домовились про зустріч на саміті НАТО

У суботу, 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Привітання з Днем незалежності

"Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", - розповів очільник держави.

Перспективи завершення війни

Також лідери обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення", - зазначив Зеленський.

Майбутня особиста зустріч

Крім того, глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".

Зеленський також опублікував фото Батьківщини-Матері у Києві, яку підсвітили кольорами прапора США.



Фото із соцмереж Володимира Зеленського

Раніше журналіст Axios Барак Равід повідомляв, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову.

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