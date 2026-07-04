Зеленський повідомив деталі розмови із Трампом: привітав з Днем незалежності США та домовились про зустріч на саміті НАТО
У суботу, 4 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності США.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Привітання з Днем незалежності
"Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", - розповів очільник держави.
Перспективи завершення війни
Також лідери обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.
"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення", - зазначив Зеленський.
Майбутня особиста зустріч
Крім того, глави держав "домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі".
Зеленський також опублікував фото Батьківщини-Матері у Києві, яку підсвітили кольорами прапора США.
Фото із соцмереж Володимира Зеленського
Раніше журналіст Axios Барак Равід повідомляв, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову.
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