Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом: поздравил с Днём независимости США и договорились о встрече на саммите НАТО

В субботу, 4 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Поздравил президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "Джавелинов" и "Пэтриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", — рассказал глава государства.

Также лидеры обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение", — отметил Зеленский.

Предстоящая личная встреча

Кроме того, главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".

Зеленский также опубликовал фото "Родины-Матери" в Киеве, которую подсветили цветами флага США.



Фото із соцмереж Володимира Зеленського

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор.

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