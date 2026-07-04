Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, — журналист Axios
В субботу, 4 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом.
Об этом в соцсети X со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о содержании разговора?
По данным осведомленного источника, глава государства поздравил американского лидера с 250-летием Дня независимости США.
"Президент Украины Зеленский пообщался в субботу с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной Дня независимости США", — сообщил журналист.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты Америки с отмечаемым 4 июля 250-летием независимости.
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