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Новости Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, — журналист Axios

Зеленский и Трамп

В субботу, 4 июля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом.

Об этом в соцсети X со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о содержании разговора?

По данным осведомленного источника, глава государства поздравил американского лидера с 250-летием Дня независимости США.

"Президент Украины Зеленский пообщался в субботу с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной Дня независимости США", — сообщил журналист.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты Америки с отмечаемым 4 июля 250-летием независимости.

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Автор: 

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