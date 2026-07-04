Зеленский поздравил США с 250-летием независимости: Если будем вместе, то обязательно добьемся мира

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединённые Штаты Америки с 250-летием независимости, которое отмечается 4 июля.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Американская мечта

"Сегодня исполняется 250 лет одной из самых ярких, сильных и влиятельных человеческих мечтаний — американской мечте о своей собственной независимой, свободной, богатой стране, которая защищает свободу людей, веру и стремление к счастью

Эта мечта прошла через многие испытания и не просто выстояла, но на протяжении уже двух с половиной веков служит примером для других народов и помогла выстоять и стать свободнее всему человечеству. Особенно это имело значение в XX веке, когда Америка помогла уберечь мир от власти тиранов и сформировала альянсы и партнерства, которые впервые дали значительной части человечества длительный мир и возможность свободного развития", — говорится в поздравлении.

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Зеленский отметил, что в XXI веке влияние и значение Америки точно не меньше.

"И особенно мы это видим в Украине, которая борется за свою независимость, свободу и право на счастье для нашего народа фактически с теми же надеждами, с тем же смыслом, с той же энергией, с которыми американцы завоевали и защитили свою независимость", — отметил он.

Поддержка США

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Соединенных Штатов, и особенно сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины.

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"Американское оружие, от "Джавелинов", которые президент Трамп решил передать Украине, до "Пэтриотов", которые наиболее надежно защищают жизни наших людей, — все то, чем Соединенные Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина очень хорошо знает цену всем этим словам.

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"Когда мы обращаемся к Америке за "патриотической помощью", мы верим, что ценности уважения к жизни и людям, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас. Мир нуждается в таком лидерстве, которое гарантирует защиту свободы и жизни.



Я желаю Америке счастливого 4 июля, президенту Америки и всем американцам — только успехов, а нам всем в мире, кто ценит Америку, — плодотворного сотрудничества. "Мы считаем самоочевидными истинами, что все люди созданы равными; что Творец наделил их определенными неотъемлемыми правами, среди которых – право на жизнь, свободу и стремление к счастью" – вот что объединяет всех нас, всех, кто уважает Америку и сегодня благодарит ее.



Пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть тех, кто хотел бы уничтожить свободу. Америка, спасибо! Уверен: если будем вместе, то обязательно достигнем мира! Поздравляю с твоим днем!" — подытожил президент Украины.