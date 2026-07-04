Зеленський привітав США із 250-річчям незалежності: Якщо разом, то точно досягнемо миру

Президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із 250-річчям незалежності, що відзначається 4 липня.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Американська мрія

"Сьогодні 250 років одній з найбільш яскравих, сильних і впливових людських мрій – американській мрії про свою власну незалежну, вільну, багату країну, яка захищає свободу людей, віру і прагнення до щастя

Ця мрія пройшла через багато випробувань та не просто вистояла, а протягом уже двох з половиною століть є прикладом для інших народів і допомогла вистояти та стати вільнішим усьому людству. Особливо це мало значення у 20 столітті, коли Америка допомогла вберегти світ від влади тиранів та сформувала альянси і партнерства, які вперше дали значній частині людства тривалі мир та можливість вільного розвитку", - йдеться в привітанні.

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Зеленський зауважив, що у 21 столітті вплив і значення Америки точно не менші.

"І особливо ми це бачимо в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для наших людей фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом, з тією ж енергією, з якими американці вибороли і захистили свою незалежність", - зазначив він.

Підтримка США

Крім того, президент наголосив, що Україна дуже цінує підтримку Сполучених Штатів, і особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України.

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"Американська зброя, від "джавелінів", які Президент Трамп вирішив передати Україні, до "петріотів", які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій", - розповів Зеленський.

Він додав, що Україна дуже добре знає ціну всім цим словам.

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"Коли ми звертаємось до Америки по "петріоти", ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободі й життю захист.



Я бажаю Америці щасливого 4 липня, Президенту Америки і всім американцям – тільки успіхів, а нам усім у світі, хто Америку цінує, – плідної співпраці. "Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всі люди створені рівними; що Творець наділив їх певними невідʼємними правами, серед яких є життя, свобода і прагнення до щастя" – ось що всіх нас обʼєднує, усіх, хто Америку поважає і сьогодні Америці дякує.



Хай мрії вільних людей завжди перемагають зло і ненависть від тих, хто хотів би знищити свободу. Америко, дякую! Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру! Вітаю з твоїм днем!" - підсумував президент України.