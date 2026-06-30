США мають послідовно підтримувати Україну, - конгресмен-демократ Сіснерос

Конгресмен-демократ Ґіл Сіснерос заявив, що США повинні стабільно підтримувати Україну у війні з РФ та протидіяти порушенню суверенітету держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у коментарі Укрінформу.

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Відповідаючи на запитання щодо політики чинної адміністрації США у контексті російської війни проти України, Сіснерос висловив жаль через, на його думку, непослідовну позицію президента Дональда Трампа.

"Я хотів би, щоб президент був більш відвертим у підтримці України. Іноді він вагається щодо того, у який бік рухатися – і це прикро. Ми повинні боротися за свободу. Ми повинні підтримувати країни, які борються за свій суверенітет і свободу. Для мене саме в цьому полягає Америка", – сказав він.

Росія не має прав на українські території

Конгресмен наголосив, що Росія не має жодних прав на території України, а також інших держав пострадянського простору.

"Вона не має жодних прав – чи то на Україну, чи то на балтійські країни, чи то на Грузію, чи будь-які інші держави", – зазначив Сіснерос.

Сіснерос також розкритикував прагнення Москви відновити вплив на пострадянському просторі, наголосивши, що це суперечить інтересам як самих росіян, так і світу.

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"Це не те, чого хотіли люди Росії. Саме тому все це розпалося. Це було погано і для світу, і для них самих", – сказав він.

Заклик до подальшої підтримки України

Конгресмен підкреслив, що США мають і надалі підтримувати Україну та інші країни, які протистоять зовнішній агресії.

"Ми маємо забезпечити, щоб Сполучені Штати підтримували це, заохочували це і протидіяли будь-яким країнам – чи то Росії, чи будь-кому іншому, – котрі намагаються порушувати суверенітет інших держав", – наголосив він.

Сіснерос висловив сподівання, що Сенат США підтримає законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні, ухвалені Палатою представників.

"Ми повинні підтримувати Україну, і я сподіваюся, що вони рухатимуться в тому самому напрямку, що й Палата представників", – підсумував конгресмен.

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