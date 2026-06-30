"Дух Анкориджа" - це російський пропагандистський міф, - Гербст

Зміни в риториці США щодо України є помітними, а концепція "Духу Анкориджа" не відповідає реальності та є пропагандою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив експосол США в Україні Джон Гербст.

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"Я маю на увазі, що риторика, безумовно, змінилася – це помітно. Чи буде це довготривалим – питання відкрите. Але я принаймні помірно оптимістичний, оскільки це ґрунтується на дуже чіткій перевазі, яку Україна здобула у війні", – сказав він.

Гербст зазначив, що "немає сумнівів, що ця перевага триматиметься кілька місяців, можливо, до того моменту, коли росіяни відмовляться від подальших воєнних дій".

Щодо так званого "духу Анкориджа", про який заявляє РФ, Гербст зазначив, що жодних підтверджень цього немає.

"Насправді ми не маємо жодного уявлення про це. Але знаємо, що не було жодного публічного висловлювання з боку Трампа, (віцепрезидента Джей Ді Венса), (держсекретаря Марка) Рубіо, (спецпосланця Стіва) Віткоффа чи (речниці Керолайн) Левітт, яке б свідчило про наявність будь-якої угоди в тому форматі, про який стверджує кремлівська пропаганда", – сказав експосол США.

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За словами Гербста, офіційні представники США не робили заяв, які б підтверджували версію російської сторони.

"Не було жодної заяви, жодного доказу, який би підтверджував, що ця лінія, яку поширюють московські пропагандисти, відповідала б дійсності", — зазначив він.

Риторика США покращилась, але дій бракує

Коментуючи можливі законодавчі ініціативи у США щодо підтримки України, експерт зауважив, що публічна риторика американської адміністрації стала більш позитивною, однак реальних кроків поки недостатньо.

"Риторика Трампа явно стала кращою, але ми не бачили конкретних дій, які могли б це підкріпити", — сказав Гербст.

Санкції та політичні оцінки

Гербст також зазначив, що відновлення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" не варто напряму пов’язувати з політичними заявами.

Водночас він підкреслив, що наразі не спостерігається просування нових санкційних рішень.

"Ми також не бачимо просування додаткових санкцій", — додав він.

Крім того, експосол назвав "надто оптимістичною" оцінку президента Франції Емманюеля Макрона щодо поточної позиції Дональда Трампа.

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