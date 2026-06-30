"Дух Анкориджа" - это российский пропагандистский миф, - Гербст

Изменения в риторике США в отношении Украины заметны, а концепция "Духа Анкориджа" не соответствует реальности и является пропагандой РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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"Я имею в виду, что риторика, безусловно, изменилась - это заметно. Будет ли это долгосрочным - вопрос открытый. Но я, по крайней мере, умеренно оптимистичен, поскольку это основано на очень четком преимуществе, которое Украина завоевала в войне", - сказал он.

Гербст отметил, что "нет сомнений, что это преимущество сохранится несколько месяцев, возможно, до того момента, когда россияне откажутся от дальнейших военных действий".

Что касается так называемого "духа Анкориджа", о котором заявляет РФ, Гербст отметил, что никаких подтверждений этому нет.

"На самом деле мы не имеем об этом ни малейшего представления. Но знаем, что не было ни одного публичного заявления со стороны Трампа, (вице-президента Джей Ди Вэнса), (госсекретаря Марка) Рубио, (спецпосланника Стива) Уиткоффа или (пресс-секретаря Кэролайн) Левитт, которое бы свидетельствовало о наличии какой-либо договоренности в том формате, о котором утверждает кремлевская пропаганда", - сказал экс-посол США.

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По словам Гербста, официальные представители США не делали заявлений, которые бы подтверждали версию российской стороны.

"Не было ни одного заявления, ни одного доказательства, которое бы подтверждало, что эта линия, которую распространяют московские пропагандисты, соответствовала бы действительности", - отметил он.

Риторика США улучшилась, но действий не хватает

Комментируя возможные законодательные инициативы в США по поддержке Украины, эксперт отметил, что публичная риторика американской администрации стала более позитивной, однако реальных шагов пока недостаточно.

"Риторика Трампа явно стала лучше, но мы не видели конкретных действий, которые могли бы это подкрепить", - сказал Хербст.

Санкции и политические оценки

Гербст также отметил, что возобновление санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" не стоит напрямую связывать с политическими заявлениями.

В то же время он подчеркнул, что пока не наблюдается продвижения новых санкционных решений.

"Мы также не видим продвижения дополнительных санкций", - добавил он.

Кроме того, экс-посол назвал "слишком оптимистичной" оценку президента Франции Эммануэля Макрона относительно текущей позиции Дональда Трампа.

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