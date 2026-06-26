Боевые успехи Украины повлияли на изменение отношения США: Трамп любит победителей, - экс-посол Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что успехи Украины на поле боя повлияли на позицию Белого дома и улучшили отношение к Киеву в Вашингтоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью NV.

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Хербст считает, что заявления европейских лидеров об изменении позиции Дональда Трампа после саммита G7 в целом соответствуют реальным обсуждениям в дипломатических кругах.

По его словам, подобные "потепления" в отношениях между США, Украиной и Европой уже случались ранее, но не были стабильными.

"Хочу заметить, что мы уже сталкивались с подобными обстоятельствами ранее. Европейские лидеры, включая Зеленского, были очень довольны после встречи в Белом доме в августе прошлого лета, после саммита в Анкоридже. И это положило начало периоду, длившемуся несколько месяцев, когда США, казалось, достаточно тесно сотрудничали с Украиной и европейцами, прежде чем ситуация изменилась", — рассказал Хербст.

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Оценка текущей ситуации

Хербст отметил, что нынешний период также может оказаться нестабильным, поскольку администрация Трампа, по его мнению, не имеет устойчивой линии в отношении войны.

"Я считаю, что Украина частично ответственна за это улучшение позиций. Я убежден, что администрация США была впечатлена успехами Украины на поле боя, а также ударами по российским целям — стратегическим целям на территории самой России", — пояснил Хербст.

Трамп поддерживает победителей

Хербст добавил, что Дональд Трамп, по его мнению, склонен поддерживать ту сторону, которая выглядит сильнее.

"Другими словами, мы знаем, что Трамп любит победителей. Сейчас Украина выглядит как победитель", — отметил экс-посол.

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