США больше не нейтральны в войне России против Украины, — Макрон

Соединенные Штаты больше не являются нейтральными посредниками в войне России против Украины и поддерживают территориальную целостность Украины, а также оказывают военную и энергетическую помощь и вводят санкции против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона во время пресс-конференции на саммите Франция–Италия в городе Антиб.

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Макрон об изменении позиции США по поводу войны

Макрон заявил, что во время встречи G7 в Эвиане произошло важное сближение позиций партнеров по Украине.

По его словам, впервые в совместном тексте было зафиксировано, что США больше не выступают в качестве нейтрального посредника, а вместе с союзниками поддерживают Украину.

Он уточнил, что речь идет о поддержке территориальной целостности Украины, военной и энергетической помощи, а также о санкциях против России.

"Соединенные Штаты впервые подтвердили в тексте, что они больше не являются нейтральными посредниками, а вместе с нами поддерживают территориальную целостность Украины", — сообщил президент Франции.

Макрон добавил, что это решение стало важным результатом согласования позиций стран G7.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что совместное заявление стран G7 стало "настоящим успехом", в частности благодаря тому, что удалось убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к документу.

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