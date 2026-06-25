США більше не нейтральні у війні Росії проти України, - Макрон

Сполучені Штати більше не є нейтральними посередниками у війні Росії проти України та підтримують територіальну цілісність України, а також військову й енергетичну допомогу і санкції проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Франції Еммануеля Макрона під час пресконференції на саміті Франція–Італія в місті Антіб.

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Макрон про зміну позиції США щодо війни

Макрон заявив, що під час зустрічі G7 в Евіані відбулося важливе зближення позицій партнерів щодо України.

За його словами, вперше у спільному тексті було зафіксовано, що США більше не виступають як нейтральний посередник, а разом з союзниками підтримують Україну.

Він уточнив, що йдеться про підтримку територіальної цілісності України, військову та енергетичну допомогу, а також санкції проти Росії.

"Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України", - повідомив президент Франції.

Макрон додав, що це рішення стало важливим результатом узгодження позицій країн G7.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спільна заява країн G7 стала "справжнім успіхом", зокрема завдяки тому, що вдалося переконати президента США Дональда Трампа приєднатися до документа.

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