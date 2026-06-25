Франція затримала черговий танкер "тіньового флоту" РФ. ВIДЕО

Військово-морські сили Франції перехопили нафтовий танкер Deliver, який ішов транзитом поблизу Сицилії.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ці нові заходи проти "тіньового флоту", вжиті за кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, свідчать про рішучість європейців. Ми не дозволимо "тіньовому флоту" обходити санкції та фінансувати російські військові зусилля.

Європа налаштована рішуче.

Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити ціну війни для Росії та забезпечити встановлення міцного й тривалого миру в Україні", - наголосив Макрон.

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Інші затримання

Відомо, що 20 березня 2026 Франція затримала танкер, пов’язаний із російським "тіньовим флотом", у Середземному морі.

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