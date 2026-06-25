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Новини Тіньовий флот Росії
2 024 12

Франція затримала черговий танкер "тіньового флоту" РФ. ВIДЕО

Військово-морські сили Франції перехопили нафтовий танкер Deliver, який ішов транзитом поблизу Сицилії.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ці нові заходи проти "тіньового флоту", вжиті за кілька днів після аналогічної операції Великої Британії, свідчать про рішучість європейців. Ми не дозволимо "тіньовому флоту" обходити санкції та фінансувати російські військові зусилля.

Європа налаштована рішуче.

Вона докладатиме всіх необхідних зусиль, щоб збільшити ціну війни для Росії та забезпечити встановлення міцного й тривалого миру в Україні", - наголосив Макрон.

Читайте: Депутати Німеччини і Франції вимагають посилити заходи проти "тіньового флоту" РФ

Інші затримання

Відомо, що 20 березня 2026 Франція затримала танкер, пов’язаний із російським "тіньовим флотом", у Середземному морі.

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Автор: 

росія (70585) флот (495) Франція (3357) Макрон Емманюель (1793)
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Топ коментарі
+8
Антихуйіловська КАОЛІЦІЯ вільних держав, вживає дієвих заходів щодо покарання військового злочинця ****** з оточенням його сраколизів!!!!
Добре що зеленський з єрмаком і татаровим, не знали про цю операцію, бо ОБОВЯЗКОВО її злили б ******, як і проти вагнерівців ******!!!
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25.06.2026 13:45 Відповісти
+3
Не зупиняйтесь
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25.06.2026 13:45 Відповісти
+1
ідеально
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25.06.2026 13:47 Відповісти

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