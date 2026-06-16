УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12635 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
7 647 44

Фрегат РФ "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальний вогонь по цивільній яхті Британії в Ла-Манші: Москва виправдалася

Російський фрегат Адмірал Григорович

Російський військовий корабель "Адмірал Григорович" зробив попереджувальні постріли в бік яхти Великої Британії в протоці Ла-Манш.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

У понеділок після обіду берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке плавало поблизу російського фрегата "Адмірал Григорович".

Британське судно повідомило, що "Адмірал Григорович" зробив попереджувальний постріл після того, як обидва судна наблизилися одне до одного в Ла-Манші. Корабель бачили, коли він кружляв поблизу вітрової електростанції біля узбережжя графства Саффолк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадри абордажу танкера "тіньового флоту" РФ британськими командос у Ла-Манші за наказом Стармера. ВIДЕО

Супровід танкерів "тіньового флоту" РФ

Під час проходу через Ла-Манш за російським фрегатом безперервно стежили два патрульні кораблі Королівського флоту Великої Британії — HMS Mersey та HMS Tyne.

Відомо, що росіяни використовують це судно для супроводу своїх танкерів "тіньового флоту". Фрегат ЧФ РФ вже кілька тижнів перебуває біля територіальних вод Британії.

Речник міністерства оборони Великої Британії заявив: "Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші".

  • Як пише видання, цей інцидент стався після того, як прем'єр Британії Кір Стармер віддав наказ підрозділу Королівської морської піхоти висадитися на борт російського тіньового танкера Smyrtos. Судно затримали біля південного узбережжя Англії, а щодо деяких моряків на борту ведеться розслідування за порушення санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкери "тіньового флоту" РФ почали змінювати маршрути в обхід Ла-Маншу, - ЗМІ

Версія інциденту від міноборони РФ

Російське Міністерство оборони ввечері оприлюднило коментар щодо інциденту у Ла-Манші.

Там кажуть, мовляв, екіпаж фрегата "Адмірал Григорович" у протоці Ла-Манш виявив цивільну вітрильну яхту Bright Future під прапором Великої Британії, що "рухалася під двигунами небезпечним курсом на зближення з кораблем".

У Москві стверджують, що начебто екіпаж фрегата зробив кілька спроб викликати цивільне судно на зв'язок на міжнародному радіоканалі. Проте яхта не змінила курс і не надала відповіді на запити. Відтак, за версією міноборони РФ, щоб привернути уваги екіпажу яхти, "було здійснено пуск сигнальних ракет і подано звукові сигнали", проте судно "продовжувало небезпечне зближення".

"Після скорочення дистанції до 150 метрів командиром фрегата було прийнято рішення зробити попереджувальний постріл за курсом судна зі стрілецького озброєння. Після цього яхта під прапором Великої Британії відразу змінила курс і продовжила рух на віддалення від російського військового корабля", – додали росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський корвет "Бойкий" не підлягає відновленню після удару ЗСУ у Кронштадті. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5987) корабель (1666) росія (70450) яхта (158)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
пару Малюків йому в борт , щоб не плавав там де не дозволено .
показати весь коментар
16.06.2026 19:00 Відповісти
+32
Ширина Ла-Маншу - 32 км, територіальні води - до 22 км (12 миль). По логіці, половина Ла-Маншу - британські територіальні води, інша половина - французькі

Відповідно до Конвенції ООН з морського права, всі судна та літаки користуються правом транзитного проходу через протоку Ла-Манш, але це територіальні води.

Тепер питання: хто пустив кацапське судно в територіальні води?
показати весь коментар
16.06.2026 19:00 Відповісти
+28
кацапня бикує
показати весь коментар
16.06.2026 18:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапня бикує
показати весь коментар
16.06.2026 18:58 Відповісти
В Ла-Манші. ******...
показати весь коментар
16.06.2026 19:06 Відповісти
У кацапів був один такий в Чорноморському флоті. То це що, такий само але другий?
показати весь коментар
16.06.2026 19:53 Відповісти
пару Малюків йому в борт , щоб не плавав там де не дозволено .
показати весь коментар
16.06.2026 19:00 Відповісти
Ширина Ла-Маншу - 32 км, територіальні води - до 22 км (12 миль). По логіці, половина Ла-Маншу - британські територіальні води, інша половина - французькі

Відповідно до Конвенції ООН з морського права, всі судна та літаки користуються правом транзитного проходу через протоку Ла-Манш, але це територіальні води.

Тепер питання: хто пустив кацапське судно в територіальні води?
показати весь коментар
16.06.2026 19:00 Відповісти
британці. Корито тусовалось біля Стаффолку і шукало хоч яку можливість помсти за захоплений танкер.
показати весь коментар
16.06.2026 19:04 Відповісти
хто кацапів пускав? вони самі, як таракани, пруться... не бояться наслідків дії дихлофосу...
показати весь коментар
16.06.2026 19:04 Відповісти
Міжнародне законодавство.
показати весь коментар
16.06.2026 19:24 Відповісти
чому б не запровадити плату за прохід Ла Маншем? Якщо аятолам можна, и зрозуміло, що цю данину вимушені будуть платити європейці ... то і Ла Манш для недрудніх країн треба перекрити!
показати весь коментар
16.06.2026 19:25 Відповісти
176 km

Partagée entre la France et la Grande-Bretagne, la Manche mesure environ 530 kilomètres d'ouest en est, sa largeur est de 176 km à son extrémité ouest et de 41 kilomètres à son extrémité est.
показати весь коментар
16.06.2026 19:45 Відповісти
Так ви праві : Ла-Манш справді всього 32 км, але це у найвужчому місці (Па-де-Кале) Якби це сталося там, росіяни точно топталися б по чужих територіальних водах. Але інцидент відбувся трохи далі - на південь від острова Вайт. У цій точці протока значно ширша (понад 100 км), а фрегат московитів йшов на відстані 37 км від берега. За міжнародними законами, територіальні води країни - це лише перші 22 км від суходолу. Все, що далі - це міжнародні (нейтральні) води. Тобто, юридично росіяни були ,,в спільній пісочниці''-.....Чому їх впустили, чи не прогнали?Та тому що в нейтральних водах діє залізне правило: плавати може хто завгодно і де завгодно. Жодна країна не має права закрити цю зону чи ,,не пустити'' туди корабель, навіть якщо це озброєний фрегат країни-агресорки. Ба більше, навіть якби вони підпливли ближче, існує так зване ,,право мирного проходу''. Якщо військовий корабель просто пливе повз і ні на кого не нападає, виставити його силою не можна. А британці що, просто спостерігали? Та аж ніяк. Московитський фрегат не гуляв сам по собі. Його ,,вели'' крок у крок одразу два бойові кораблі Королівського флоту Великої Британії. Звісно ж , це була чиста провокація та гра м'язами та своєрідна відповідь і демонстрація сили з боку рф. Бо напередодні британські морпіхи провели там круту операцію - затримали в Ла-Манші російський танкер ,,Смиртос»'', який намагався обійти санкції. Російський фрегат приплив туди саме для того, щоб ,,покошмарити'' судноплавство у відповідь і показати хто тут хазяін у хаті.... Коли поруч проходила британська яхта, це був для прекрасний повід для ,,бикування'', і вони відкрили попереджувальний вогонь, пояснюючи це нібито тим що яхта підійшла дуууже близько - з іх слів аж на 500 метрів і вони розцінили це як загрозу.... Але .у відкритому морі чи міжнародних протоках (де й відбувся інцидент у Ла-Манші) жодна країна не може одноосібно встановити юридичну «,,зону відчуження'' навколо свого корабля для іноземних суден. Міжнародне морське право (зокрема правила безпеки судноплавства COLREGs) каже лише одне: судна мають розходитися на безпечній відстані, щоб уникнути зіткнення. Точна цифра в метрах там не прописана - це визначає капітан по ситуації. Хто ходив Ла-Маншем той знає, що яхт там завжди до біса, особливо влітку і особливо на вихідні чи свята і вони там шльондрають як хочуть ..... І до того ж за міжнародними правилами попередження зіткнень суден на морі (COLREG-72), у цій ситуації російський військовий корабель був зобов'язаний уступити дорогу британському вітрильнику. У морському праві існує чітка ієрархія суден, і вона базується не на ,,крутості'' чи наявності гармат, а на маневреності. Оскільки вітрильна яхта залежить від вітру, її спроможність швидко змінити курс набагато нижча, ніж у військового фрегата, який іде на потужних двигунах.Це правило 18 має офіційну назву ,,Взаємні обов'язки суден'' (Responsibilities between vessels). Воно чітко розставляє пріоритети, хто кому повинен давати дорогу.Згідно з Правилом 18 (а) (iv): Судно з механічним двигуном на ходу (яким і є військовий фрегат) повинно уступити дорогу вітрильному судну. Тобто закон однозначно на боці британської яхти. Росіяни мали заздалегідь змінити свій курс, щоб обійти вітрильник а не починати стрілянину....Тобто росіянський бойовий фрегат мав сам обійти цивільну яхту десятою дорогою. Натомість росіяни мало того, що порушили правила розходження суден, так ще й відкрили вогонь, влаштувавши бандитизм у міжнародних водах. І тому з погляду міжнародного права - вони грубо порушили правила, оскільки: Попереджувальні постріли були здійснені в нейтральних водах проти мирного цивільного судна під прапором Великої Британії (третьої країни). Жодної реальної загрози чи агресивних дій з боку вітрильної яхти не було. Саме тому Велика Британія зараз розцінює це не як легітимну самооборону (яку практикують США у своїх водах), а як збройну провокацію та залякування в міжнародному просторі. І що ж тепер? Так, Британія вже веде офіційне розслідування. Оскільки стрілянина була в міжнародних водах, прямого приводу для початку війни немає, але дипломатичний та економічний ,,привіт'' москві за це точно прилетить. Британці вміють грати в довгу......
показати весь коментар
16.06.2026 20:13 Відповісти
Чітко та зрозуміло. Дякую.
показати весь коментар
16.06.2026 20:26 Відповісти
Ну фрегат ж якось доплив туди із Балтики, значить і через Па-де-Кале пройшов. Чи він обплив Британію з півночі і зайшов у Ла-Ман із заходу?
показати весь коментар
16.06.2026 20:27 Відповісти
Дякую. Дуже цікаво читати Ваші коментарі.
показати весь коментар
16.06.2026 21:13 Відповісти
Потрібно нашим БЕК трохи попрацювати
показати весь коментар
16.06.2026 19:00 Відповісти
Тоді дайте можливість і координати цього корита нашим дроноводам і вони позбавлять світ від такої нечисті.
показати весь коментар
16.06.2026 19:01 Відповісти
я хренею..в Ла Манше!!! орки выстрелами пугают английскую!!! яхту (((
показати весь коментар
16.06.2026 19:01 Відповісти
шмальнуть по яхті - це забава виключно вищого комсотава кацапського корита.
показати весь коментар
16.06.2026 19:01 Відповісти
Московитів невблаганно тягне до дна морського!!! То Апл курськ, то РК мацква, з цілим списком затонувших плавзасобів московитів?!?!?
показати весь коментар
16.06.2026 19:02 Відповісти
Стармер африканців *********** на вертольотах ганяє. Скільки вже над ним сміялися за цей Ла-Манш.
показати весь коментар
16.06.2026 19:04 Відповісти
Руссскій ваєнний карабль випрошує британського Нептуна.
показати весь коментар
16.06.2026 19:06 Відповісти
Не можна. Воювати має лише Україна. Не піддаватися на провокації!
показати весь коментар
16.06.2026 19:09 Відповісти
Руссскій ваєнний карабль випрошується на буй.
показати весь коментар
16.06.2026 19:15 Відповісти
Там випадково не плава міна часів2 світової всяке ж буває
показати весь коментар
16.06.2026 19:13 Відповісти
якщо не плавала то треба привезти з музею .
показати весь коментар
16.06.2026 20:50 Відповісти
ну хай Британія робить висновкі , чи згодні вони ,шоб в їх водах ,лаптестан відлупцьовував Велику Британію ?! ...
показати весь коментар
16.06.2026 19:13 Відповісти
Прав, Британіє, морями.
показати весь коментар
16.06.2026 19:13 Відповісти
Британці повинні відреагувати
показати весь коментар
16.06.2026 19:15 Відповісти
А берегова охорона та ВМС Британії у рот лайна набрали?
показати весь коментар
16.06.2026 19:17 Відповісти
БеК йому в корму, тому Григоровичу!
показати весь коментар
16.06.2026 19:20 Відповісти
Кракен забухав шоле...
показати весь коментар
16.06.2026 19:24 Відповісти
РФ спокійно отруїла декількох ГРОМАДЯН Британії, на що бриташкі потужно обісравшись, не зробили НІЧОГО. Було смішно, коли росіяни вздернули в душовій жизнєрадосного Борю Березовского, а англійці постановили - самогубство.
показати весь коментар
16.06.2026 19:28 Відповісти
То Борю карма наздогнала, що ***** привів до влади!
показати весь коментар
16.06.2026 20:44 Відповісти
О Х Р Е Н Е Т Ь! Морські орки нічого не чули про міжнародну мопрську конвекцію і з похмілля їм привидилось що вони у себе у Ленінграді у Охтському морі....
показати весь коментар
16.06.2026 19:29 Відповісти
Наші недавно показали морськкий підводний дрон з бойовою частиною 1000кг.який здатен занурюватися на 60 метрів і виконувати бойові завдання на еликих відстанях. То чого ми чекаємо?
показати весь коментар
16.06.2026 19:29 Відповісти
Фрегат перепутал море Лаптевых с Ла-Маншем
показати весь коментар
16.06.2026 19:34 Відповісти
Григоровіч вже достиг, треба готувати йому подарунок від See baby
показати весь коментар
16.06.2026 19:38 Відповісти
Чому Україна не працює в Ламанші?
лоханки московитів законна ціль по усьому світу!
показати весь коментар
16.06.2026 20:05 Відповісти
"Володаркао морів", візьми в короткотермінову оренду Мадяра з підрозділом СБС , він для вас зробить з цього "адмірала грігоровіча" "нєБойкого", от все вам треба підказувати, і куди Король дивиться?
показати весь коментар
16.06.2026 20:11 Відповісти
В них вже є не те, що надводні вже і підводні дрони. А яхта могла бути чиись тестом, зараз дрони маскують навить під птахів та інші мирні об'єкти. Плив русо-корабель, зіткнувся з яхтою, а в яхті вибухнув балон з газом та биодепозит з фекалиями, корабель дал течі та затонув, уряд висловив стурбованість і запропонував допомогу у порятунку. Екіпаж корабля звільнили в той же час. 😂
показати весь коментар
16.06.2026 20:47 Відповісти
Коммандер Крис Верефорд-Браун: "Потримайте моє пиво!"
показати весь коментар
16.06.2026 20:29 Відповісти
Ну, а над ким ще можуть пови*обуватися "русскіє чьоткіє паци" ? Ну не над флагманом же Королівського флоту Великої Британії авіаносцем HMS Prince of Wales (R09), чи з його «близнюком» - авіаносцем HMS Queen Elizabeth.
показати весь коментар
16.06.2026 20:41 Відповісти
Попытка экипажа потопить свое корыто ответным огнем от HMS и сдаться британцам не имела успеха.
показати весь коментар
16.06.2026 20:45 Відповісти
Ставте вже їх на місце.
показати весь коментар
16.06.2026 21:13 Відповісти
 
 