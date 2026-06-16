Фрегат РФ "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальний вогонь по цивільній яхті Британії в Ла-Манші: Москва виправдалася

Російський військовий корабель "Адмірал Григорович" зробив попереджувальні постріли в бік яхти Великої Британії в протоці Ла-Манш.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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У понеділок після обіду берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке плавало поблизу російського фрегата "Адмірал Григорович".

Британське судно повідомило, що "Адмірал Григорович" зробив попереджувальний постріл після того, як обидва судна наблизилися одне до одного в Ла-Манші. Корабель бачили, коли він кружляв поблизу вітрової електростанції біля узбережжя графства Саффолк.

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Супровід танкерів "тіньового флоту" РФ

Під час проходу через Ла-Манш за російським фрегатом безперервно стежили два патрульні кораблі Королівського флоту Великої Британії — HMS Mersey та HMS Tyne.

Відомо, що росіяни використовують це судно для супроводу своїх танкерів "тіньового флоту". Фрегат ЧФ РФ вже кілька тижнів перебуває біля територіальних вод Британії.

Речник міністерства оборони Великої Британії заявив: "Ми розслідуємо повідомлення про інцидент у Ла-Манші".

Як пише видання, цей інцидент стався після того, як прем'єр Британії Кір Стармер віддав наказ підрозділу Королівської морської піхоти висадитися на борт російського тіньового танкера Smyrtos. Судно затримали біля південного узбережжя Англії, а щодо деяких моряків на борту ведеться розслідування за порушення санкцій.

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Версія інциденту від міноборони РФ

Російське Міністерство оборони ввечері оприлюднило коментар щодо інциденту у Ла-Манші.

Там кажуть, мовляв, екіпаж фрегата "Адмірал Григорович" у протоці Ла-Манш виявив цивільну вітрильну яхту Bright Future під прапором Великої Британії, що "рухалася під двигунами небезпечним курсом на зближення з кораблем".

У Москві стверджують, що начебто екіпаж фрегата зробив кілька спроб викликати цивільне судно на зв'язок на міжнародному радіоканалі. Проте яхта не змінила курс і не надала відповіді на запити. Відтак, за версією міноборони РФ, щоб привернути уваги екіпажу яхти, "було здійснено пуск сигнальних ракет і подано звукові сигнали", проте судно "продовжувало небезпечне зближення".

"Після скорочення дистанції до 150 метрів командиром фрегата було прийнято рішення зробити попереджувальний постріл за курсом судна зі стрілецького озброєння. Після цього яхта під прапором Великої Британії відразу змінила курс і продовжила рух на віддалення від російського військового корабля", – додали росіяни.

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