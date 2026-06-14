Танкери "тіньового флоту" РФ почали змінювати маршрути в обхід Ла-Маншу, - ЗМІ
Після того як Велика Британія перехопила нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ, який намагався пройти через Ла-Манш, низка інших нафтових танкерів почала змінювати свої маршрути.
Про це пише The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.
Танкери змінюють свої маршрути
Так, танкер Lion I (IMO: 9384069) під прапором Камеруну, що прямував через Середземне море в напрямку Атлантики, здійснив різкий розворот перед входом у Ла-Манш і взяв курс на Ірландію. Ймовірно, він обходитиме острови через Північну Атлантику. В AIS його пункт призначення вказаний як for orders (очікувати подальших розпоряджень), що ускладнює визначення кінцевої точки рейсу.
- Ще один танкер - C Viking (IMO: 9261657) під прапором Сьєрра-Леоне - також раптово змінив маршрут у Північній Атлантиці та взяв курс у бік Ірландії.
- Також змінило курс і судно Sona (IMO: 9428358), яке теж йде під прапором Сьєрра-Леоне. За даними сервісів відстеження суден, воно рухалося з Фінської затоки (ймовірно, порту Вістіно) у бік Порт-Саїда, проте відхилилося від маршруту, що пролягав через Ла-Манш.
- Крім того, змінив курс танкер Maini (IMO:9319870) під прапором Камеруну. Він йшов у Північне море з Приморська, його пунктом призначення вказано Порт-Саїд (Єгипет).
Водночас декілька суден, проти яких запроваджені санкції США та ЄС, але тих, що йдуть під прапором РФ, а не сторонніх юрисдикцій, продовжують проходити через Ла-Манш. Це, наприклад, танкер Krasnoyarsk (IMO: 9312896) та вантажне судно Adler (IMO: 9179854).
Зазначається, що зміни маршрутів відбулися невдовзі після операції британських військових та співробітників Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA), які в ніч проти 14 червня висадилися на борт танкера Smyrtos у протоці Ла-Манш. Судно затримали та згодом перевели на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії.
За даними української розвідки, танкер Smyrtos з початку 2025 року брав участь у перевезеннях російської нафти та нафтопродуктів, переважно з порту Козьмино на Далекому Сході. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.
Що передувало?
У ніч на 14 червня Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Логістичне пекло. Маршрут в обхід Ла-Маншу через штормову Північну Атлантику додає до кожного рейсу по 3-5 днів в один бік. А це колосальні витрати на паливо та фрахт.
2. Ці корита тепер справжні «Летючі голландці». Судна без прапора (як-от після відмови Камеруну) за міжнародним правом не мають жодного імунітету. Будь-яка країна тепер може законно зупинити їх у морі та конфіскувати вантаж.
3. Російська нафта стає токсичною. Індія та Китай, бачачи такий екшн з арештами, тепер вимагатимуть від московіі шалених знижок. Ризикувати за повну вартість ніхто не буде.
4. Технічний дефолт. Російський тіньовий флот - це старі 20-річні ********. Пускати їх довгим шляхом через важкі атлантичні шторми - це гра в рулетку. Вони просто почнуть тонути самі.
І як висновок: Епоха безкарного водіння нафтових «контрабандних» танкерів завершена. Ла-Манш закрився, а разом з ним закриваються і мільярдні прибутки Кремля. ⚓️❌
Аби натіВЦІ квапились уже! Рашка відкрито їх ненавидить