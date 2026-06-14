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Новини Тіньовий флот Росії
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Танкери "тіньового флоту" РФ почали змінювати маршрути в обхід Ла-Маншу, - ЗМІ

Після дій Британії російські танкери масово розвертаються в обхід Ла-Маншу

Після того як Велика Британія перехопила нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ, який намагався пройти через Ла-Манш, низка інших нафтових танкерів почала змінювати свої маршрути.

Про це пише The Insider, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Танкери змінюють свої маршрути 

Так, танкер Lion I (IMO: 9384069) під прапором Камеруну, що прямував через Середземне море в напрямку Атлантики, здійснив різкий розворот перед входом у Ла-Манш і взяв курс на Ірландію. Ймовірно, він обходитиме острови через Північну Атлантику. В AIS його пункт призначення вказаний як for orders (очікувати подальших розпоряджень), що ускладнює визначення кінцевої точки рейсу.

  • Ще один танкер - C Viking (IMO: 9261657) під прапором Сьєрра-Леоне - також раптово змінив маршрут у Північній Атлантиці та взяв курс у бік Ірландії.
  • Також змінило курс і судно Sona (IMO: 9428358), яке теж йде під прапором Сьєрра-Леоне. За даними сервісів відстеження суден, воно рухалося з Фінської затоки (ймовірно, порту Вістіно) у бік Порт-Саїда, проте відхилилося від маршруту, що пролягав через Ла-Манш.
  • Крім того, змінив курс танкер Maini (IMO:9319870) під прапором Камеруну. Він йшов у Північне море з Приморська, його пунктом призначення вказано Порт-Саїд (Єгипет).

Водночас декілька суден, проти яких запроваджені санкції США та ЄС, але тих, що йдуть під прапором РФ, а не сторонніх юрисдикцій, продовжують проходити через Ла-Манш. Це, наприклад, танкер Krasnoyarsk (IMO: 9312896) та вантажне судно Adler (IMO: 9179854).

Читайте також: Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші

Зазначається, що зміни маршрутів відбулися невдовзі після операції британських військових та співробітників Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA), які в ніч проти 14 червня висадилися на борт танкера Smyrtos у протоці Ла-Манш. Судно затримали та згодом перевели на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії.

За даними української розвідки, танкер Smyrtos з початку 2025 року брав участь у перевезеннях російської нафти та нафтопродуктів, переважно з порту Козьмино на Далекому Сході. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Канади та України.

Читайте також: "Кожне затримане судно - мінус гроші для війни": Сибіга після перехоплення Британією судна тіньового флоту

Що передувало?

У ніч на 14 червня Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Дивіться також: Кадри абордажу танкера "тіньового флоту" РФ британськими командос у Ла-Манші за наказом Стармера. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5979) росія (70431) танкер (568)
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Топ коментарі
+8
Ти їх у двері, а вони у вікна. Кацапи, кулі.
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14.06.2026 22:13 Відповісти
+7
А також в обхід Данських, Норвезьких та Шведських проток. 😁 Ну і взагалі у Балтику більше нєфіг пливсти...
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14.06.2026 22:13 Відповісти
+2
Ссуться. Нічого, скоро й сратися почнуть
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14.06.2026 22:13 Відповісти
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Ти їх у двері, а вони у вікна. Кацапи, кулі.
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14.06.2026 22:13 Відповісти
Ссуться. Нічого, скоро й сратися почнуть
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14.06.2026 22:13 Відповісти
А також в обхід Данських, Норвезьких та Шведських проток. 😁 Ну і взагалі у Балтику більше нєфіг пливсти...
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14.06.2026 22:13 Відповісти
Мурманськ-Чукотка-Владік-Куріли
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14.06.2026 22:31 Відповісти
Протягнуть трубу з Тюмені до Ниди чи Находки, a далі - Діксон-Чукотка-Владік-Куріли.
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14.06.2026 22:43 Відповісти
При тому, що поруч, на півночі в Ямбурзі, є вже працюючий порт з криголамами для газовозів. Там же встановлена невелика плаваюча атомна електростанція.
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14.06.2026 23:15 Відповісти
Давно пора. Хоч якась мінімальна помста за заборону європейським авіакомпаніям на маршрути в Китай і Японію через поки ще кацапію.
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14.06.2026 22:58 Відповісти
Прав, Британіє, морями.
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14.06.2026 23:53 Відповісти
А пам'ятаєте ті горді і пихаті заяви кремля про те, що їхньому ,,тіньовому флоту'' санкції до одного місця? Так от, днями лавочка остаточно закрилася. Точніше, її закрили британські морпіхи. У Ла-Манші британський спецназ красиво й без зайвих розмов штурмував російський танкер-примару Smyrtos, який під прапором Камеруну намагався протягнути підсанкційну нафту. Судно заарештували, 700 тисяч барелів конфіскували. І тут почалося найсмішніше.: паніка на інших «коритах»... Бо решта російських танкерів, які йшли слідом, влаштували у воді справжнє синхронне плавання назад. Російські капітани раптом зрозуміли, що Ла-Манш для них став проклятим місцем. Судна Chios та Deliver розвернулися і дали такого гаку в обхід Шотландії та Ірландії, що ледь не зачепили пінгвінів. На додачу, бідний Камерун так перелякався санкцій, що за тиждень позбавив прапорів аж 36 російських суден. Тепер цей ,,флот''' - офіційно пірати-нелегали без документів і страховки. І якщо відкинути жарти, це перший випадок, коли Захід перейшов від санкцій на папері до фізичного перехоплення суден. Іце реально буде катастрофа для рф, бо ось які наслідки це матиме:
1. Логістичне пекло. Маршрут в обхід Ла-Маншу через штормову Північну Атлантику додає до кожного рейсу по 3-5 днів в один бік. А це колосальні витрати на паливо та фрахт.
2. Ці корита тепер справжні «Летючі голландці». Судна без прапора (як-от після відмови Камеруну) за міжнародним правом не мають жодного імунітету. Будь-яка країна тепер може законно зупинити їх у морі та конфіскувати вантаж.
3. Російська нафта стає токсичною. Індія та Китай, бачачи такий екшн з арештами, тепер вимагатимуть від московіі шалених знижок. Ризикувати за повну вартість ніхто не буде.
4. Технічний дефолт. Російський тіньовий флот - це старі 20-річні ********. Пускати їх довгим шляхом через важкі атлантичні шторми - це гра в рулетку. Вони просто почнуть тонути самі.
І як висновок: Епоха безкарного водіння нафтових «контрабандних» танкерів завершена. Ла-Манш закрився, а разом з ним закриваються і мільярдні прибутки Кремля. ⚓️❌
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14.06.2026 23:57 Відповісти
Жирнючий Лайк ❤️☝️👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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15.06.2026 00:09 Відповісти
Ну хоч якийсь ріст збитків у мордору..
Аби натіВЦІ квапились уже! Рашка відкрито їх ненавидить
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15.06.2026 00:07 Відповісти
 
 