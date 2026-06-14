Кадри абордажу танкера "тіньового флоту" РФ британськими командос у Ла-Манші за наказом Стармера. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри спецоперації з перехоплення танкера "тіньового флоту" РФ у протоці Ла-Манш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS було зупинене під час операції, проведеної британськими військовими та співробітниками Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

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На борт танкера висадилися бійці Королівської морської піхоти, які провели перевірку судна спільно з представниками правоохоронних органів.

Підтримку операції забезпечували гелікоптери, авіація, фрегат та мінний тральщик.

Зазначається, що доручення щодо проведення операції британським Збройним силам було надане прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Відео рейду оприлюднив уряд Великої Британії.

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