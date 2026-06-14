УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10449 відвідувачів онлайн
Новини Велика Британія Тіньовий флот Росії
7 486 60

Кадри абордажу танкера "тіньового флоту" РФ британськими командос у Ла-Манші за наказом Стармера. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри спецоперації з перехоплення танкера "тіньового флоту" РФ у протоці Ла-Манш.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS було зупинене під час операції, проведеної британськими військовими та співробітниками Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На борт танкера висадилися бійці Королівської морської піхоти, які провели перевірку судна спільно з представниками правоохоронних органів.

Підтримку операції забезпечували гелікоптери, авіація, фрегат та мінний тральщик.

Зазначається, що доручення щодо проведення операції британським Збройним силам було надане прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Відео рейду оприлюднив уряд Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші

Читайте також: Росія в травні скоротила морський експорт нафтопродуктів, – Reuters

Автор: 

Велика Британія (5979) корабель (1663) танкер (566) Стармер Кір (375)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Британці молодці , респектище 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
14.06.2026 15:16 Відповісти
+22
Москалів потопити, нафту конфіскувати а корито на метал порізати.
показати весь коментар
14.06.2026 15:14 Відповісти
+14
Через протоку Ла-Манш в обох напрямках щодня проходить у середньому від 3 до 5 танкерів російського тіньового флоту. : Щомісяця через Ла-Манш проходить декілька десятків підсанкційних танкерів. Звітність фіксує близько 100-120 проходів на місяць, що забезпечує безперервний трафік нафти з балтійських портів рф (таких як Усть-Луга та Приморськ) до країн Азії. Раніше Велика Британія переважно обмежувалася лише пасивним супроводженням суден. Проте ситуація радикально змінилася: Сьогодні як бачимо Королівські морські комодос Великої Британії за підтримки авіації вперше провели штурмову операцію безпосередньо в Ла-Манші, https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jun/14/british-forces-intercept-russian-shadow-fleet-vessel-english-channel&ved=2ahUKEwji9aPH0IaVAxVySzABHYRRE6kQy_kOeggIAggACA0QDA&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3Hzt4BOk-969FuBEe1QMy0&ust=1781523019750000 затримавши та конфіскувавши підсанкційний танкер Smyrtos, який перевозив понад 100 тисяч тонн російської нафти.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
показати весь коментар
14.06.2026 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч є чим зайнятись "британським командос"
показати весь коментар
14.06.2026 15:12 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2026 15:24 Відповісти
до речі, куди поділись прикомандировані до танкера браві вагнера з покемонами ?
показати весь коментар
14.06.2026 15:55 Відповісти
Москалів потопити, нафту конфіскувати а корито на метал порізати.
показати весь коментар
14.06.2026 15:14 Відповісти
Нащо топити? Наскільки мені відомо, в Африці, Індії та багатьої країних південно-східної Азії дуже потрібні білі "бички-запліднювачі" - там біліший колір шкіри дітей у відповідних верствах населення дуже цінується. Надати дружню поміч в цьому питанні людям, які такого потребують. Ну і хай доять тих москалів-"моряків" безперервно .. до кінця. Страшна смерть, насправді.
показати весь коментар
14.06.2026 17:27 Відповісти
Британці молодці , респектище 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
14.06.2026 15:16 Відповісти
Підтримку операції забезпечували гелікоптери, авіація, фрегат та мінний тральщик.
Джерело: https://censor.net/ua/v4008278

Ще пару субмарин потрібно було підігнати. Танкери небезпечний противник.
показати весь коментар
14.06.2026 15:18 Відповісти
Танкер - прикриття, камуфляж. Зовні - як старий танкер, а всередині - тіньовий дрононосець або навіть мініфрегат.
показати весь коментар
14.06.2026 15:35 Відповісти
А що, якщо цей танкер перевозив танки?
показати весь коментар
14.06.2026 15:47 Відповісти
Та ви смієтеся, а британці просто перестрахувалися! Раптом на тому танкері сидів особисто капітан Джек Горобець із роти "Вагнера" і тримав запальничку біля відкритого люка з нафтою? Субмарини, мабуть, просто на базі забули, інакше й їх би пригнали під воду для повного комплекту! 😂
Але якщо серйозно, російський тіньовий танкер - це реально найстрашніша зброя кремля навіть без гармат. Це ж іржава, зношена "плавуча екологічна бомба" на 100 тисяч тонн нафти і без жодної страховки. Головний страх британців був у тому, щоб переляканий екіпаж не вирішив раптом погратись у "Врагу не сдается наш гордый Варяг" і не влаштував патріотичне шоу під гаслом "Погибаю, но не сдаюсь!". Тоді б відмивати Ла-Манш від мазуту довелося б наступні років тридцять усім Альянсом. Тому весь цей ескорт потрібен був не для морського бою, а для чистої психології та безпеки. Гелікоптери забезпечили ефект "вау, здаємось!", фрегат працював головним вагомим аргументом, а мінний тральщик підігнали про всяк випадок - раптом по дорозі від цього корита почнуть відвалюватися шматки обшивки....Ну а величезний літак-розвідник P-8 Poseidon викликали для того, щоб за допомогою своїх *********** радарів та тепловізорів хоч якось розгледіти під шарами іржі та бруду, де у цього корита взагалі капітанський місток і куди там висаджувати десант......
показати весь коментар
14.06.2026 15:41 Відповісти
😁🤣
показати весь коментар
14.06.2026 15:54 Відповісти
Тільки як ця могутня британська армада могла б убезпечити Ла-Манш у разі навмисного чи ненавмисного виливу нафти з російського танкера?
показати весь коментар
14.06.2026 15:54 Відповісти
Ну дивіться, логіка залучення такої армади - це не про ,,миття води швабрами'', а про жорсткий контроль ризиків. Військові кораблі не ліквідують нафтові плями, вони роблять так, щоб ця пляма взагалі не з'явилася. Ось як це працює на пальцях:
Спецназ і гелікоптери потрібні були для миттєвого штурму. Головний ризик із такими екіпажами - саботаж (коли капітан навмисно відкриває клапани чи затоплює судно, щоб влаштувати шантаж). Морська піхота за лічені хвилини захопила місток і машинне відділення - росіяни просто фізично не встигають щось зробити , якби і мали і такий намір...Захоплення було рано в ранці - у цей час вахта тільки на містку 2-3 людини В машинному відділені взагалі нікого немає Всі ще сплять. Швидко беруть всіх ще сплячими...Літак P-8 Poseidon - це літаючий тепловізор і радар. Якщо з'являється бодай мікротріщина чи мінімальний вилив, літак миттєво фіксує пляму і прораховує течію. Це дає цивільним екологам (MCA) координати, куди саме за секунди треба кидати бонові загородження.Фрегат і тральщик працювали конвоєм та навігаторами. Якщо ця 250-метрова дура без прапора втратить керування у Ла-Манші - це катастрофа для всього світового судноплавства. Кораблі заблокували район, взяли під ,,почесний арешт'' і супроводжували під конвоєм цей танкер до закритоі якорноі стоянки.
Коротше: армада була там, щоб паралізувати волю екіпажу до саботажу, моніторити кожен сантиметр води з повітря і безпечно затягнути плавучу бомбу в порт.
І армада, як ви кажете, була там не для ліквідації виливу, а її завданням було - запобігти йому через контроль та ізоляцію ризиків. Якось так....
показати весь коментар
14.06.2026 16:53 Відповісти
Ну перевірили, далі що? Нехай пливе?
показати весь коментар
14.06.2026 15:19 Відповісти
Через протоку Ла-Манш в обох напрямках щодня проходить у середньому від 3 до 5 танкерів російського тіньового флоту. : Щомісяця через Ла-Манш проходить декілька десятків підсанкційних танкерів. Звітність фіксує близько 100-120 проходів на місяць, що забезпечує безперервний трафік нафти з балтійських портів рф (таких як Усть-Луга та Приморськ) до країн Азії. Раніше Велика Британія переважно обмежувалася лише пасивним супроводженням суден. Проте ситуація радикально змінилася: Сьогодні як бачимо Королівські морські комодос Великої Британії за підтримки авіації вперше провели штурмову операцію безпосередньо в Ла-Манші, https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jun/14/british-forces-intercept-russian-shadow-fleet-vessel-english-channel&ved=2ahUKEwji9aPH0IaVAxVySzABHYRRE6kQy_kOeggIAggACA0QDA&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3Hzt4BOk-969FuBEe1QMy0&ust=1781523019750000 затримавши та конфіскувавши підсанкційний танкер Smyrtos, який перевозив понад 100 тисяч тонн російської нафти.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
показати весь коментар
14.06.2026 15:20 Відповісти
Це все діє, коли міжнародне право захищене реальною силою.
Розпочинати війну за рашистами навряд чи входило у плани Великої Британії. Навряд чи британський абордаж і цього разу відбувався без погодження з путлєром.
А якби цей танкер ще й конвоював фрегат чи субмарина рашистів? Такі конвої вже час від часу виявляються.
показати весь коментар
14.06.2026 15:47 Відповісти
А можливо вже Британці зрозуміли що рашистів можна пи#дить, що їх "вялісіє" то "галімий понт".... всяк може бути.
П. С. Сумніваюся щоб Старармер питав дозвіл у якогось там недомірка чмошного х7йла вє вє.
показати весь коментар
14.06.2026 16:29 Відповісти
Стармер-джентльмен. А справжні джентльмени давно вже не беруть на абордаж без дозволу
показати весь коментар
14.06.2026 16:32 Відповісти
Вибачте, при всій повазі, але припущення про узгодження штурму з путлером - це повний абсурд з економічної та політичної точок зору. Нафта Urals, яку перевозив цей танкер , є ключовим джерелом фінансування воєнного бюджету рф. Велика Британія не просто затримала корабель - вона конфіскувала вантаж вартістю у десятки мільйонів доларів. Жоден диктатор не буде добровільно віддавати такі свої гроші та демонструвати безпорадність власного флоту перед усім світом заради ,,договорняків''....Міжнародне право саме тому і працює , що за ним стоїть реальна сила Альянсу. Ла-Манш - це внутрішні води країн НАТО (Британії та Франції). Застосування росією зброї у цій зоні проти британських військових автоматично означало б задіяння Статті 5 Статуту НАТО (напад на одного є нападом на всіх). Саме тому росія і не розпочне війну, бо кремль чудово розуміє співвідношення сил: розпочати пряме військове зіткнення з усім блоком НАТО через один цивільний танкер - це гарантоване самогубство для неі.....І ваша теза про ,,російські конвої'' у Ла-Манші тех ані юридично ані тактично неспроможна: Бо військовий корабель рф не має права конвоювати цивільне судно, яке офіційно позбавлене прапора . З погляду морського права, російський фрегат у такому разі захищав би піратське судно у чужих територіальних водах.А якщо рашисти приженуть свій фрегат чи субмарину? Ла-Манш - це вузька ,,пляшкова шийка'', яка з обох боків (Британією та Францією) повністю прострілюється береговими ракетами та авіацією. Будь який бойовий корабель рф там - це просто заперта у пастці жива мішень на радарах, тому вона ніколи не ризикне дефіцитними фрегатами там, де у НАТО абсолютна перевага. Да й до того ж яскравим прикладом таких понтів був вже той випадок, коли американці брали на абордаж інший російський танкер у північній Атлантиці, який йшов у супроводі військового корабля і субмарини рф… І що ? Вони просто стояли і дивилися… ....І нічого більше....Коротше кажучи : Лондон зіграв із позиції абсолютної сили - і військової, і юридичної, і політичної. Росія це чудово розуміє, тому все, що вона зараз може зробити - це висловити чергову ,,глибоку турботу' і обурення' у своїх пропагандонських новинах, скиглити щось про піратство і посилати паперові ноти протесту.... Все....
показати весь коментар
14.06.2026 17:24 Відповісти
Достаточно было прислать два наряда полиции на лодке. Надо лечиться от макронизма.
показати весь коментар
14.06.2026 15:21 Відповісти
А потім читати новини про те, як на кацапському танкері ПВК поклало к **** 2 наряди поліції.
показати весь коментар
14.06.2026 17:29 Відповісти
Танкер - то така штука, на яку з лодки не залізеш. Ну покричиш ти в гучномовець з лодки. Вийде якийсь кацап до борту, розстібне ширинку - і подзюрить на тебе. Кричи далі.
показати весь коментар
14.06.2026 17:40 Відповісти
Післязавтра відпустять.
показати весь коментар
14.06.2026 15:22 Відповісти
Не факт!
показати весь коментар
14.06.2026 16:48 Відповісти
Команду на реи, танкер Украине , всё проще пареной репы...
показати весь коментар
14.06.2026 15:24 Відповісти
Ну круто, а вже відпустили?
показати весь коментар
14.06.2026 15:26 Відповісти
Агент 007 переміг агента 0,7
показати весь коментар
14.06.2026 15:31 Відповісти
0.7L
показати весь коментар
14.06.2026 16:35 Відповісти
Русню треба ізольовувати по всьому світові. Скоти не мають мати доступу до цивілізованого світу.
показати весь коментар
14.06.2026 15:33 Відповісти
Танкер из Камеруна. Они всегда выбирают африканцев. Что сможет сделать жалкий Камерун Европе.
показати весь коментар
14.06.2026 15:38 Відповісти
Там у всіх "жалкоє" підпорядкування
показати весь коментар
14.06.2026 15:56 Відповісти
Так а кацапи і ходят під прапорами папуасів зазвичай
показати весь коментар
14.06.2026 17:30 Відповісти
А далі?? Опитають та відпустять? Бо ноту протесту отримають??
показати весь коментар
14.06.2026 15:35 Відповісти
Прав, Британіє! Володарко морів!
показати весь коментар
14.06.2026 15:43 Відповісти
Они будто крейсер масква штурмуют. Немцы во второй мировой просто подплывали на маленькой субмарине к танкерам без конвоя, высаживали на резиновой лодке пару человек, проверяли документы и потом решали топить или нет. И так терроризировали весь Ла-Манш почти всю войну. Както справлялись ...
показати весь коментар
14.06.2026 15:50 Відповісти
Оце так каша в голові! Ви зараз примудрилися змішати докупи Першу світову, Другу світову, Голівуд та якісь піратські романи, та ще й перенесли все це в Ла-Манш. Давайте розберемося з вашими "німецькими підводниками-джентльменами", бо історія була трошки геть іншою: ...
Про резинкові човни та перевірку документів: Те, що ви описуєте (підпливти, перевірити папери, відпустити), називається призовим правом. Так німці дійсно РОБИЛИ, але... у Першу світову війну (до 1917 року) і також на звичайних дерев'яних чи залізних вітрильниках або торгівельних суднах нашпигованих замаскованою палубною зброєю. І то недовго, поки британці не почали маскувати під цивільні своі колімажні судна бойові пастки (Q-ships) і топити такі джентельменські субмарини і замасковані торгівельні судна .Про Другу світову війну: Які документи у Ла-Манші?! З вересня 1939 року там тривала тотальна підводна війна. Німецькі субмарини Крігсмаріне під командуванням Деніца топили все, що рухалося, без попередження з торпед (знаменитий наказ «Laconis»). Підпливти на субмарині посеред білого дня у Ла-Манші, висадити матросів на резинці й попросити ,,предъявите документики'' - це був гарантований спосіб отримати снаряд у рубку від берегової артилерії Британії або авіаційну бомбу на випередження. Про Ла-Манш у Другій світовій: Німці аж ніяк не «тероризували його майже всю війну» на субмаринах. Після 1940-1941 років Ла-Манш став настільки щільно замінованим і закритим британською авіацією протичовнової оборони, що німецькі підводні човни там просто фізично не могли вижити.т Подивіться на мапу на спеціальних сайиах де помічені усі загиблі німецьки субмарини- ви будете у шоці- усе дно Ла-Маншу усіяне загиблими U-ботами Вони діяли в Атлантиці, тисячі кілометрів від Англії! А в Ла-Манші німці кошмарили конвої швидкісними торпедними катерами (Шнелльботами) та замаскованими під "купців" рейдерами-корсарами.Тож порівнювати ******* операцію 2026 року з вигаданими шпигунськими історіями часів Третього Рейху - це як порівнювати штурм космодрому з випасом кіз. .... Щоб більше не плутати Кайзера з Фюрером, дуже раджу почитати дві шикарні історичні книжки, Ігоря Бунича написані як круті детективи: «Корсари Кайзера» - про те, як німці реально намагалися грати в джентльменське піратство у Першу світову.«Пірати Фюрера» - про те, як у Другу світову замасковані німецькі важкі крейсери влаштовували полювання на торговельні судна по всьому світу.
Гарантую, після них коментувати морські операції стане набагато простіше!
показати весь коментар
14.06.2026 17:48 Відповісти
Як оператор може йти попереду командос які "зачищають" судно?
показати весь коментар
14.06.2026 15:52 Відповісти
Камера на шоломі,там нема оператора
показати весь коментар
14.06.2026 15:55 Відповісти
Дивись з 3:05. Якщо це камера на шоломі командос, то цей командос півтора метри зростом.
показати весь коментар
14.06.2026 16:00 Відповісти
Сравни видео с реальных го про на шлемах или бодикамерах и с этим Голливудом. Тут явно профессиональный оператор очень четко выдерживает кадр и картинку.
показати весь коментар
14.06.2026 16:09 Відповісти
Так подивись на якість картинки GOPRO HERO 13 BLACK і в русі і на місті.Походу далекий від новітніх технологій .
показати весь коментар
14.06.2026 16:20 Відповісти
Хіба ж мова йде за якість картинки. Нічого не нагадує?
https://www.youtube.com/watch?v=YIx2dV_HzB8
показати весь коментар
14.06.2026 16:32 Відповісти
До чого це кацапське лайно.Подивись відео американських поліцейських,там теж операторы ?
показати весь коментар
14.06.2026 17:19 Відповісти
Я не знаю що там за відео американських поліцейських, але тут, коли вони йдуть по каютах починаючи із 3.27, перший боєць йде спиною вперед попереду усієї групи і знімає як вони перевіряють каюти? Я правильно зрозумів твою логіку? Ось до чого тут кацапське лайно. Один в один.
показати весь коментар
14.06.2026 18:00 Відповісти
Внизу стоїть один з групи і йде запис.
показати весь коментар
14.06.2026 17:20 Відповісти
На камеру на шоломі? Потужний командос, півтора метри зростом.
показати весь коментар
14.06.2026 18:03 Відповісти
Ок,не було ніякого затримання танкера,то все кіно .Що ти хочеш довести?Постанова?Ні,це в когось шиза .
показати весь коментар
14.06.2026 18:06 Відповісти
Та чого ж не було. Затримали. А потім зняли кіно. Я тобі описав вище твою логіку. Ще раз питаю, я її, твою логіку, правильно зрозумів?
показати весь коментар
14.06.2026 18:26 Відповісти
голівуд
показати весь коментар
14.06.2026 15:56 Відповісти
інноді русня на таких танкерах і зброю перевозить ...Молодці Британія !!! 🇬🇧 ❤️...
показати весь коментар
14.06.2026 15:59 Відповісти
Якби, Україна не спалила корвет "вялий", новина звучала б так:
- Англійський спецназ, супроводжував, танкер"тіньового" флоту рф...
показати весь коментар
14.06.2026 16:06 Відповісти
І не кажи. Україна - це той гачок, на якому весь Світ свої труси вішає. 😁

От якби не володарі кукурудзи...
показати весь коментар
14.06.2026 17:33 Відповісти
Молодці!!! По іншому в даний час неможливо.
показати весь коментар
14.06.2026 16:10 Відповісти
Спецназ захоплює танкер до звичайні цивільні громадяни... дуже потужно... називається "хотім фільму" ... в той же час кацапська нафта без проблем іде в Європу через територію України по нафтопроводу "Дружба".
показати весь коментар
14.06.2026 16:20 Відповісти
бійці Королівської морської піхоти, які провели перевірку судна спільно з представниками правоохоронних органів.

показати весь коментар
14.06.2026 16:23 Відповісти
А завтра вибачаться і відпустять. Замість того щоб нафту і танкер конфіскувати і використати на своє благо
показати весь коментар
14.06.2026 17:31 Відповісти
У цьому випадку вже не відпустять...
показати весь коментар
14.06.2026 17:52 Відповісти
Хто чекав, що британські командос почнуть розстрілювати кацапів і викидати трупи за борт -- ставте лайки!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
14.06.2026 18:14 Відповісти
 
 