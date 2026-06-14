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Новости Великобритания Теневой флот России
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Кадры абордажа танкера "теневого флота" РФ британскими коммандос в Ла-Манше по приказу Стармера

В сети появились кадры спецоперации по перехвату танкера "теневого флота" РФ в проливе Ла-Манш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS было остановлено в ходе операции, проведенной британскими военными и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

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На борт танкера высадились бойцы Королевской морской пехоты, которые провели проверку судна совместно с представителями правоохранительных органов.

Поддержку операции обеспечивали вертолеты, авиация, фрегат и минный тральщик.

Отмечается, что поручение о проведении операции британским Вооруженным силам было дано премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Видео рейда обнародовало правительство Великобритании.

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Читайте также: Россия в мае сократила морской экспорт нефтепродуктов, – Reuters

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Великобритания (5309) корабль (2075) танкер (264) Стармер Кир (369)
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Топ комментарии
+26
Британці молодці , респектище 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.06.2026 15:16 Ответить
+22
Москалів потопити, нафту конфіскувати а корито на метал порізати.
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14.06.2026 15:14 Ответить
+14
Через протоку Ла-Манш в обох напрямках щодня проходить у середньому від 3 до 5 танкерів російського тіньового флоту. : Щомісяця через Ла-Манш проходить декілька десятків підсанкційних танкерів. Звітність фіксує близько 100-120 проходів на місяць, що забезпечує безперервний трафік нафти з балтійських портів рф (таких як Усть-Луга та Приморськ) до країн Азії. Раніше Велика Британія переважно обмежувалася лише пасивним супроводженням суден. Проте ситуація радикально змінилася: Сьогодні як бачимо Королівські морські комодос Великої Британії за підтримки авіації вперше провели штурмову операцію безпосередньо в Ла-Манші, https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jun/14/british-forces-intercept-russian-shadow-fleet-vessel-english-channel&ved=2ahUKEwji9aPH0IaVAxVySzABHYRRE6kQy_kOeggIAggACA0QDA&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3Hzt4BOk-969FuBEe1QMy0&ust=1781523019750000 затримавши та конфіскувавши підсанкційний танкер Smyrtos, який перевозив понад 100 тисяч тонн російської нафти.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
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14.06.2026 15:20 Ответить
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Хоч є чим зайнятись "британським командос"
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14.06.2026 15:12 Ответить
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14.06.2026 15:24 Ответить
до речі, куди поділись прикомандировані до танкера браві вагнера з покемонами ?
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14.06.2026 15:55 Ответить
Москалів потопити, нафту конфіскувати а корито на метал порізати.
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14.06.2026 15:14 Ответить
Нащо топити? Наскільки мені відомо, в Африці, Індії та багатьої країних південно-східної Азії дуже потрібні білі "бички-запліднювачі" - там біліший колір шкіри дітей у відповідних верствах населення дуже цінується. Надати дружню поміч в цьому питанні людям, які такого потребують. Ну і хай доять тих москалів-"моряків" безперервно .. до кінця. Страшна смерть, насправді.
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14.06.2026 17:27 Ответить
Британці молодці , респектище 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.06.2026 15:16 Ответить
Підтримку операції забезпечували гелікоптери, авіація, фрегат та мінний тральщик.
Джерело: https://censor.net/ua/v4008278

Ще пару субмарин потрібно було підігнати. Танкери небезпечний противник.
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14.06.2026 15:18 Ответить
Танкер - прикриття, камуфляж. Зовні - як старий танкер, а всередині - тіньовий дрононосець або навіть мініфрегат.
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14.06.2026 15:35 Ответить
А що, якщо цей танкер перевозив танки?
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14.06.2026 15:47 Ответить
Та ви смієтеся, а британці просто перестрахувалися! Раптом на тому танкері сидів особисто капітан Джек Горобець із роти "Вагнера" і тримав запальничку біля відкритого люка з нафтою? Субмарини, мабуть, просто на базі забули, інакше й їх би пригнали під воду для повного комплекту! 😂
Але якщо серйозно, російський тіньовий танкер - це реально найстрашніша зброя кремля навіть без гармат. Це ж іржава, зношена "плавуча екологічна бомба" на 100 тисяч тонн нафти і без жодної страховки. Головний страх британців був у тому, щоб переляканий екіпаж не вирішив раптом погратись у "Врагу не сдается наш гордый Варяг" і не влаштував патріотичне шоу під гаслом "Погибаю, но не сдаюсь!". Тоді б відмивати Ла-Манш від мазуту довелося б наступні років тридцять усім Альянсом. Тому весь цей ескорт потрібен був не для морського бою, а для чистої психології та безпеки. Гелікоптери забезпечили ефект "вау, здаємось!", фрегат працював головним вагомим аргументом, а мінний тральщик підігнали про всяк випадок - раптом по дорозі від цього корита почнуть відвалюватися шматки обшивки....Ну а величезний літак-розвідник P-8 Poseidon викликали для того, щоб за допомогою своїх *********** радарів та тепловізорів хоч якось розгледіти під шарами іржі та бруду, де у цього корита взагалі капітанський місток і куди там висаджувати десант......
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14.06.2026 15:41 Ответить
😁🤣
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14.06.2026 15:54 Ответить
Тільки як ця могутня британська армада могла б убезпечити Ла-Манш у разі навмисного чи ненавмисного виливу нафти з російського танкера?
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14.06.2026 15:54 Ответить
Ну дивіться, логіка залучення такої армади - це не про ,,миття води швабрами'', а про жорсткий контроль ризиків. Військові кораблі не ліквідують нафтові плями, вони роблять так, щоб ця пляма взагалі не з'явилася. Ось як це працює на пальцях:
Спецназ і гелікоптери потрібні були для миттєвого штурму. Головний ризик із такими екіпажами - саботаж (коли капітан навмисно відкриває клапани чи затоплює судно, щоб влаштувати шантаж). Морська піхота за лічені хвилини захопила місток і машинне відділення - росіяни просто фізично не встигають щось зробити , якби і мали і такий намір...Захоплення було рано в ранці - у цей час вахта тільки на містку 2-3 людини В машинному відділені взагалі нікого немає Всі ще сплять. Швидко беруть всіх ще сплячими...Літак P-8 Poseidon - це літаючий тепловізор і радар. Якщо з'являється бодай мікротріщина чи мінімальний вилив, літак миттєво фіксує пляму і прораховує течію. Це дає цивільним екологам (MCA) координати, куди саме за секунди треба кидати бонові загородження.Фрегат і тральщик працювали конвоєм та навігаторами. Якщо ця 250-метрова дура без прапора втратить керування у Ла-Манші - це катастрофа для всього світового судноплавства. Кораблі заблокували район, взяли під ,,почесний арешт'' і супроводжували під конвоєм цей танкер до закритоі якорноі стоянки.
Коротше: армада була там, щоб паралізувати волю екіпажу до саботажу, моніторити кожен сантиметр води з повітря і безпечно затягнути плавучу бомбу в порт.
І армада, як ви кажете, була там не для ліквідації виливу, а її завданням було - запобігти йому через контроль та ізоляцію ризиків. Якось так....
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14.06.2026 16:53 Ответить
Ну перевірили, далі що? Нехай пливе?
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14.06.2026 15:19 Ответить
Через протоку Ла-Манш в обох напрямках щодня проходить у середньому від 3 до 5 танкерів російського тіньового флоту. : Щомісяця через Ла-Манш проходить декілька десятків підсанкційних танкерів. Звітність фіксує близько 100-120 проходів на місяць, що забезпечує безперервний трафік нафти з балтійських портів рф (таких як Усть-Луга та Приморськ) до країн Азії. Раніше Велика Британія переважно обмежувалася лише пасивним супроводженням суден. Проте ситуація радикально змінилася: Сьогодні як бачимо Королівські морські комодос Великої Британії за підтримки авіації вперше провели штурмову операцію безпосередньо в Ла-Манші, https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.theguardian.com/uk-news/2026/jun/14/british-forces-intercept-russian-shadow-fleet-vessel-english-channel&ved=2ahUKEwji9aPH0IaVAxVySzABHYRRE6kQy_kOeggIAggACA0QDA&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3Hzt4BOk-969FuBEe1QMy0&ust=1781523019750000 затримавши та конфіскувавши підсанкційний танкер Smyrtos, який перевозив понад 100 тисяч тонн російської нафти.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
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14.06.2026 15:20 Ответить
Це все діє, коли міжнародне право захищене реальною силою.
Розпочинати війну за рашистами навряд чи входило у плани Великої Британії. Навряд чи британський абордаж і цього разу відбувався без погодження з путлєром.
А якби цей танкер ще й конвоював фрегат чи субмарина рашистів? Такі конвої вже час від часу виявляються.
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14.06.2026 15:47 Ответить
А можливо вже Британці зрозуміли що рашистів можна пи#дить, що їх "вялісіє" то "галімий понт".... всяк може бути.
П. С. Сумніваюся щоб Старармер питав дозвіл у якогось там недомірка чмошного х7йла вє вє.
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14.06.2026 16:29 Ответить
Стармер-джентльмен. А справжні джентльмени давно вже не беруть на абордаж без дозволу
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14.06.2026 16:32 Ответить
Вибачте, при всій повазі, але припущення про узгодження штурму з путлером - це повний абсурд з економічної та політичної точок зору. Нафта Urals, яку перевозив цей танкер , є ключовим джерелом фінансування воєнного бюджету рф. Велика Британія не просто затримала корабель - вона конфіскувала вантаж вартістю у десятки мільйонів доларів. Жоден диктатор не буде добровільно віддавати такі свої гроші та демонструвати безпорадність власного флоту перед усім світом заради ,,договорняків''....Міжнародне право саме тому і працює , що за ним стоїть реальна сила Альянсу. Ла-Манш - це внутрішні води країн НАТО (Британії та Франції). Застосування росією зброї у цій зоні проти британських військових автоматично означало б задіяння Статті 5 Статуту НАТО (напад на одного є нападом на всіх). Саме тому росія і не розпочне війну, бо кремль чудово розуміє співвідношення сил: розпочати пряме військове зіткнення з усім блоком НАТО через один цивільний танкер - це гарантоване самогубство для неі.....І ваша теза про ,,російські конвої'' у Ла-Манші тех ані юридично ані тактично неспроможна: Бо військовий корабель рф не має права конвоювати цивільне судно, яке офіційно позбавлене прапора . З погляду морського права, російський фрегат у такому разі захищав би піратське судно у чужих територіальних водах.А якщо рашисти приженуть свій фрегат чи субмарину? Ла-Манш - це вузька ,,пляшкова шийка'', яка з обох боків (Британією та Францією) повністю прострілюється береговими ракетами та авіацією. Будь який бойовий корабель рф там - це просто заперта у пастці жива мішень на радарах, тому вона ніколи не ризикне дефіцитними фрегатами там, де у НАТО абсолютна перевага. Да й до того ж яскравим прикладом таких понтів був вже той випадок, коли американці брали на абордаж інший російський танкер у північній Атлантиці, який йшов у супроводі військового корабля і субмарини рф… І що ? Вони просто стояли і дивилися… ....І нічого більше....Коротше кажучи : Лондон зіграв із позиції абсолютної сили - і військової, і юридичної, і політичної. Росія це чудово розуміє, тому все, що вона зараз може зробити - це висловити чергову ,,глибоку турботу' і обурення' у своїх пропагандонських новинах, скиглити щось про піратство і посилати паперові ноти протесту.... Все....
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14.06.2026 17:24 Ответить
Достаточно было прислать два наряда полиции на лодке. Надо лечиться от макронизма.
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14.06.2026 15:21 Ответить
А потім читати новини про те, як на кацапському танкері ПВК поклало к **** 2 наряди поліції.
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14.06.2026 17:29 Ответить
Танкер - то така штука, на яку з лодки не залізеш. Ну покричиш ти в гучномовець з лодки. Вийде якийсь кацап до борту, розстібне ширинку - і подзюрить на тебе. Кричи далі.
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14.06.2026 17:40 Ответить
Післязавтра відпустять.
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14.06.2026 15:22 Ответить
Не факт!
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14.06.2026 16:48 Ответить
Команду на реи, танкер Украине , всё проще пареной репы...
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14.06.2026 15:24 Ответить
Ну круто, а вже відпустили?
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14.06.2026 15:26 Ответить
Агент 007 переміг агента 0,7
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14.06.2026 15:31 Ответить
0.7L
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14.06.2026 16:35 Ответить
Русню треба ізольовувати по всьому світові. Скоти не мають мати доступу до цивілізованого світу.
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14.06.2026 15:33 Ответить
Танкер из Камеруна. Они всегда выбирают африканцев. Что сможет сделать жалкий Камерун Европе.
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14.06.2026 15:38 Ответить
Там у всіх "жалкоє" підпорядкування
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14.06.2026 15:56 Ответить
Так а кацапи і ходят під прапорами папуасів зазвичай
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14.06.2026 17:30 Ответить
А далі?? Опитають та відпустять? Бо ноту протесту отримають??
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14.06.2026 15:35 Ответить
Прав, Британіє! Володарко морів!
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14.06.2026 15:43 Ответить
Они будто крейсер масква штурмуют. Немцы во второй мировой просто подплывали на маленькой субмарине к танкерам без конвоя, высаживали на резиновой лодке пару человек, проверяли документы и потом решали топить или нет. И так терроризировали весь Ла-Манш почти всю войну. Както справлялись ...
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14.06.2026 15:50 Ответить
Оце так каша в голові! Ви зараз примудрилися змішати докупи Першу світову, Другу світову, Голівуд та якісь піратські романи, та ще й перенесли все це в Ла-Манш. Давайте розберемося з вашими "німецькими підводниками-джентльменами", бо історія була трошки геть іншою: ...
Про резинкові човни та перевірку документів: Те, що ви описуєте (підпливти, перевірити папери, відпустити), називається призовим правом. Так німці дійсно РОБИЛИ, але... у Першу світову війну (до 1917 року) і також на звичайних дерев'яних чи залізних вітрильниках або торгівельних суднах нашпигованих замаскованою палубною зброєю. І то недовго, поки британці не почали маскувати під цивільні своі колімажні судна бойові пастки (Q-ships) і топити такі джентельменські субмарини і замасковані торгівельні судна .Про Другу світову війну: Які документи у Ла-Манші?! З вересня 1939 року там тривала тотальна підводна війна. Німецькі субмарини Крігсмаріне під командуванням Деніца топили все, що рухалося, без попередження з торпед (знаменитий наказ «Laconis»). Підпливти на субмарині посеред білого дня у Ла-Манші, висадити матросів на резинці й попросити ,,предъявите документики'' - це був гарантований спосіб отримати снаряд у рубку від берегової артилерії Британії або авіаційну бомбу на випередження. Про Ла-Манш у Другій світовій: Німці аж ніяк не «тероризували його майже всю війну» на субмаринах. Після 1940-1941 років Ла-Манш став настільки щільно замінованим і закритим британською авіацією протичовнової оборони, що німецькі підводні човни там просто фізично не могли вижити.т Подивіться на мапу на спеціальних сайиах де помічені усі загиблі німецьки субмарини- ви будете у шоці- усе дно Ла-Маншу усіяне загиблими U-ботами Вони діяли в Атлантиці, тисячі кілометрів від Англії! А в Ла-Манші німці кошмарили конвої швидкісними торпедними катерами (Шнелльботами) та замаскованими під "купців" рейдерами-корсарами.Тож порівнювати ******* операцію 2026 року з вигаданими шпигунськими історіями часів Третього Рейху - це як порівнювати штурм космодрому з випасом кіз. .... Щоб більше не плутати Кайзера з Фюрером, дуже раджу почитати дві шикарні історичні книжки, Ігоря Бунича написані як круті детективи: «Корсари Кайзера» - про те, як німці реально намагалися грати в джентльменське піратство у Першу світову.«Пірати Фюрера» - про те, як у Другу світову замасковані німецькі важкі крейсери влаштовували полювання на торговельні судна по всьому світу.
Гарантую, після них коментувати морські операції стане набагато простіше!
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14.06.2026 17:48 Ответить
Як оператор може йти попереду командос які "зачищають" судно?
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14.06.2026 15:52 Ответить
Камера на шоломі,там нема оператора
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14.06.2026 15:55 Ответить
Дивись з 3:05. Якщо це камера на шоломі командос, то цей командос півтора метри зростом.
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14.06.2026 16:00 Ответить
Сравни видео с реальных го про на шлемах или бодикамерах и с этим Голливудом. Тут явно профессиональный оператор очень четко выдерживает кадр и картинку.
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14.06.2026 16:09 Ответить
Так подивись на якість картинки GOPRO HERO 13 BLACK і в русі і на місті.Походу далекий від новітніх технологій .
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14.06.2026 16:20 Ответить
Хіба ж мова йде за якість картинки. Нічого не нагадує?
https://www.youtube.com/watch?v=YIx2dV_HzB8
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14.06.2026 16:32 Ответить
До чого це кацапське лайно.Подивись відео американських поліцейських,там теж операторы ?
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14.06.2026 17:19 Ответить
Я не знаю що там за відео американських поліцейських, але тут, коли вони йдуть по каютах починаючи із 3.27, перший боєць йде спиною вперед попереду усієї групи і знімає як вони перевіряють каюти? Я правильно зрозумів твою логіку? Ось до чого тут кацапське лайно. Один в один.
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14.06.2026 18:00 Ответить
Внизу стоїть один з групи і йде запис.
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14.06.2026 17:20 Ответить
На камеру на шоломі? Потужний командос, півтора метри зростом.
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14.06.2026 18:03 Ответить
Ок,не було ніякого затримання танкера,то все кіно .Що ти хочеш довести?Постанова?Ні,це в когось шиза .
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14.06.2026 18:06 Ответить
голівуд
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14.06.2026 15:56 Ответить
інноді русня на таких танкерах і зброю перевозить ...Молодці Британія !!! 🇬🇧 ❤️...
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14.06.2026 15:59 Ответить
Якби, Україна не спалила корвет "вялий", новина звучала б так:
- Англійський спецназ, супроводжував, танкер"тіньового" флоту рф...
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14.06.2026 16:06 Ответить
І не кажи. Україна - це той гачок, на якому весь Світ свої труси вішає. 😁

От якби не володарі кукурудзи...
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14.06.2026 17:33 Ответить
Молодці!!! По іншому в даний час неможливо.
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14.06.2026 16:10 Ответить
Спецназ захоплює танкер до звичайні цивільні громадяни... дуже потужно... називається "хотім фільму" ... в той же час кацапська нафта без проблем іде в Європу через територію України по нафтопроводу "Дружба".
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14.06.2026 16:20 Ответить
бійці Королівської морської піхоти, які провели перевірку судна спільно з представниками правоохоронних органів.

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14.06.2026 16:23 Ответить
А завтра вибачаться і відпустять. Замість того щоб нафту і танкер конфіскувати і використати на своє благо
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14.06.2026 17:31 Ответить
У цьому випадку вже не відпустять...
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14.06.2026 17:52 Ответить
 
 