Кадры абордажа танкера "теневого флота" РФ британскими коммандос в Ла-Манше по приказу Стармера
В сети появились кадры спецоперации по перехвату танкера "теневого флота" РФ в проливе Ла-Манш.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судно SMYRTOS было остановлено в ходе операции, проведенной британскими военными и сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
На борт танкера высадились бойцы Королевской морской пехоты, которые провели проверку судна совместно с представителями правоохранительных органов.
Поддержку операции обеспечивали вертолеты, авиация, фрегат и минный тральщик.
Отмечается, что поручение о проведении операции британским Вооруженным силам было дано премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Видео рейда обнародовало правительство Великобритании.
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Джерело: https://censor.net/ua/v4008278
Ще пару субмарин потрібно було підігнати. Танкери небезпечний противник.
Але якщо серйозно, російський тіньовий танкер - це реально найстрашніша зброя кремля навіть без гармат. Це ж іржава, зношена "плавуча екологічна бомба" на 100 тисяч тонн нафти і без жодної страховки. Головний страх британців був у тому, щоб переляканий екіпаж не вирішив раптом погратись у "Врагу не сдается наш гордый Варяг" і не влаштував патріотичне шоу під гаслом "Погибаю, но не сдаюсь!". Тоді б відмивати Ла-Манш від мазуту довелося б наступні років тридцять усім Альянсом. Тому весь цей ескорт потрібен був не для морського бою, а для чистої психології та безпеки. Гелікоптери забезпечили ефект "вау, здаємось!", фрегат працював головним вагомим аргументом, а мінний тральщик підігнали про всяк випадок - раптом по дорозі від цього корита почнуть відвалюватися шматки обшивки....Ну а величезний літак-розвідник P-8 Poseidon викликали для того, щоб за допомогою своїх *********** радарів та тепловізорів хоч якось розгледіти під шарами іржі та бруду, де у цього корита взагалі капітанський місток і куди там висаджувати десант......
Спецназ і гелікоптери потрібні були для миттєвого штурму. Головний ризик із такими екіпажами - саботаж (коли капітан навмисно відкриває клапани чи затоплює судно, щоб влаштувати шантаж). Морська піхота за лічені хвилини захопила місток і машинне відділення - росіяни просто фізично не встигають щось зробити , якби і мали і такий намір...Захоплення було рано в ранці - у цей час вахта тільки на містку 2-3 людини В машинному відділені взагалі нікого немає Всі ще сплять. Швидко беруть всіх ще сплячими...Літак P-8 Poseidon - це літаючий тепловізор і радар. Якщо з'являється бодай мікротріщина чи мінімальний вилив, літак миттєво фіксує пляму і прораховує течію. Це дає цивільним екологам (MCA) координати, куди саме за секунди треба кидати бонові загородження.Фрегат і тральщик працювали конвоєм та навігаторами. Якщо ця 250-метрова дура без прапора втратить керування у Ла-Манші - це катастрофа для всього світового судноплавства. Кораблі заблокували район, взяли під ,,почесний арешт'' і супроводжували під конвоєм цей танкер до закритоі якорноі стоянки.
Коротше: армада була там, щоб паралізувати волю екіпажу до саботажу, моніторити кожен сантиметр води з повітря і безпечно затягнути плавучу бомбу в порт.
І армада, як ви кажете, була там не для ліквідації виливу, а її завданням було - запобігти йому через контроль та ізоляцію ризиків. Якось так....
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
Розпочинати війну за рашистами навряд чи входило у плани Великої Британії. Навряд чи британський абордаж і цього разу відбувався без погодження з путлєром.
А якби цей танкер ще й конвоював фрегат чи субмарина рашистів? Такі конвої вже час від часу виявляються.
П. С. Сумніваюся щоб Старармер питав дозвіл у якогось там недомірка чмошного х7йла вє вє.
Про резинкові човни та перевірку документів: Те, що ви описуєте (підпливти, перевірити папери, відпустити), називається призовим правом. Так німці дійсно РОБИЛИ, але... у Першу світову війну (до 1917 року) і також на звичайних дерев'яних чи залізних вітрильниках або торгівельних суднах нашпигованих замаскованою палубною зброєю. І то недовго, поки британці не почали маскувати під цивільні своі колімажні судна бойові пастки (Q-ships) і топити такі джентельменські субмарини і замасковані торгівельні судна .Про Другу світову війну: Які документи у Ла-Манші?! З вересня 1939 року там тривала тотальна підводна війна. Німецькі субмарини Крігсмаріне під командуванням Деніца топили все, що рухалося, без попередження з торпед (знаменитий наказ «Laconis»). Підпливти на субмарині посеред білого дня у Ла-Манші, висадити матросів на резинці й попросити ,,предъявите документики'' - це був гарантований спосіб отримати снаряд у рубку від берегової артилерії Британії або авіаційну бомбу на випередження. Про Ла-Манш у Другій світовій: Німці аж ніяк не «тероризували його майже всю війну» на субмаринах. Після 1940-1941 років Ла-Манш став настільки щільно замінованим і закритим британською авіацією протичовнової оборони, що німецькі підводні човни там просто фізично не могли вижити.т Подивіться на мапу на спеціальних сайиах де помічені усі загиблі німецьки субмарини- ви будете у шоці- усе дно Ла-Маншу усіяне загиблими U-ботами Вони діяли в Атлантиці, тисячі кілометрів від Англії! А в Ла-Манші німці кошмарили конвої швидкісними торпедними катерами (Шнелльботами) та замаскованими під "купців" рейдерами-корсарами.Тож порівнювати ******* операцію 2026 року з вигаданими шпигунськими історіями часів Третього Рейху - це як порівнювати штурм космодрому з випасом кіз. .... Щоб більше не плутати Кайзера з Фюрером, дуже раджу почитати дві шикарні історичні книжки, Ігоря Бунича написані як круті детективи: «Корсари Кайзера» - про те, як німці реально намагалися грати в джентльменське піратство у Першу світову.«Пірати Фюрера» - про те, як у Другу світову замасковані німецькі важкі крейсери влаштовували полювання на торговельні судна по всьому світу.
Гарантую, після них коментувати морські операції стане набагато простіше!
https://www.youtube.com/watch?v=YIx2dV_HzB8
- Англійський спецназ, супроводжував, танкер"тіньового" флоту рф...
От якби не володарі кукурудзи...