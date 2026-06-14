"Кожне затримане судно - мінус гроші для війни": Сибіга після перехоплення Британією судна тіньового флоту
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на перехоплення російського тіньового танкера в Ла-Манші, заявивши про необхідність посилення санкцій і тиску на тіньовий флот РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х, коментуючи допис очільниці МЗС Британії Іветт Купер.
"Тіньовий флот Росії – це інструмент війни. Кожне таке затримане судно означає менше коштів для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає обмежити можливості Росії фінансувати ракетні та дронові атаки по українських містах", – зазначив Сибіга.
Він подякував британській колезі "за лідерство Великої Британії та рішучі дії".
"Ми повинні й надалі посилювати тиск і ліквідовувати всі лазівки, які дозволяють Росії фінансувати свою агресію", – наголосив Сибіга.
Що передувало?
Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.
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Вся влада та зокрема МЗС на всіх рівнях повинні працювати над цією і не тільки проблемою 24/7.
Бо як стало відомо ніхто нічого фактично не робить в напрямку міжнародної боротьби з тіньовим флотом московії.
Наприклад відомо, що двосторонньої зустрічі Трампа та Зеленського на G7 не буде, - The Guardian. При цьому, крім участі у робочій сесії "Великої сімки", у Трампа заплановано низку двосторонніх зустрічей: з лідерами Франції, Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. З Зеленським зустріч не планується. І дійсно, чого за ним зустрічатися? Він же не чемпіон світу по боксу. А якщо без жартів, то якій рівень професійності команди Зеленського можна казати, якщо вони не можуть організувати зустріч з Трампом на G-7, а лобісти Усика змогли це організувати у Білому домі. Шоумени і невігласи не змінюються.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
ФОТО ПЕРЕХОПЛЕННОГО ТАНКЕРА