"Кожне затримане судно - мінус гроші для війни": Сибіга після перехоплення Британією судна тіньового флоту

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на перехоплення російського тіньового танкера в Ла-Манші, заявивши про необхідність посилення санкцій і тиску на тіньовий флот РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х, коментуючи допис очільниці МЗС Британії Іветт Купер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Тіньовий флот Росії – це інструмент війни. Кожне таке затримане судно означає менше коштів для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає обмежити можливості Росії фінансувати ракетні та дронові атаки по українських містах", – зазначив Сибіга.

Також читайте: Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту" в Ла-Манші

Він подякував британській колезі "за лідерство Великої Британії та рішучі дії".

"Ми повинні й надалі посилювати тиск і ліквідовувати всі лазівки, які дозволяють Росії фінансувати свою агресію", – наголосив Сибіга.

Що передувало?

Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Читайте: У Франції взяли під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor