"Каждое задержанное судно - минус деньги для войны": Сибига после перехвата Великобританией судна теневого флота
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на перехват российского теневого танкера в Ла-Манше, заявив о необходимости ужесточения санкций и усиления давления на теневой флот РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х, комментируя пост главы МИД Великобритании Иветт Купер.
"Теневой флот России – это инструмент войны. Каждое такое задержанное судно означает меньше средств для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает ограничить возможности России финансировать ракетные и дронные атаки по украинским городам", – отметил Сибига.
Он поблагодарил британскую коллегу "за лидерство Великобритании и решительные действия".
"Мы должны и в дальнейшем усиливать давление и ликвидировать все лазейки, которые позволяют России финансировать свою агрессию", – подчеркнул Сибига.
Что предшествовало?
Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш.
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Вся влада та зокрема МЗС на всіх рівнях повинні працювати над цією і не тільки проблемою 24/7.
Бо як стало відомо ніхто нічого фактично не робить в напрямку міжнародної боротьби з тіньовим флотом московії.
Наприклад відомо, що двосторонньої зустрічі Трампа та Зеленського на G7 не буде, - The Guardian. При цьому, крім участі у робочій сесії "Великої сімки", у Трампа заплановано низку двосторонніх зустрічей: з лідерами Франції, Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. З Зеленським зустріч не планується. І дійсно, чого за ним зустрічатися? Він же не чемпіон світу по боксу. А якщо без жартів, то якій рівень професійності команди Зеленського можна казати, якщо вони не можуть організувати зустріч з Трампом на G-7, а лобісти Усика змогли це організувати у Білому домі. Шоумени і невігласи не змінюються.
⚖️ Чому ж зараз затримання стало юридично можливим?
Раніше Британія боялася штурмувати ці судна, оскільки за міжнародним морським правом (UNCLOS) не можна без суворих підстав атакувати цивільне судно під прапором іншої держави у міжнародних водах. Але у випадку зі Smyrtos виник бездоганний юридичний привід: за кілька днів до цього під дипломатичним тиском ЄС Камерун офіційно позбавив цей танкер своєї реєстрації (викинув із суднового реєстру). Судно автоматично набуло статусу «stateless» (без держави / без прапора). А а міжнародним правом, корабель без прапора вважається піратським або бродячим, і будь-яка країна має законне право висадити на нього десант для перевірки .Оскільки на борту було 101 400 тонн підсанкційної російської нафти Urals, Британія скористалася своїм внутрішнім законодавством про санкції та заарештувала вантаж. : Танкер примусово розвернули на спеціальну закриту якірну стоянку біля південного узбережжя Англії (в районі Веймута) для проведення обшуків, екологічного контролю та розслідування. Тобто вже не відпустять.....Цей прецедент створив готову, юридично бездоганну схему для знищення російського тіньового флоту без порушення міжнародного морського права.
Чому ця схема є робочою і має бути по суті довідником і інструкцією для подальших дій у єффектівний боротьбі с тіньовим флотом рф:
Позбавлення прапора (Deflagging): За Конвенцією ООН з морського права (UNCLOS), судно в міжнародних водах підпорядковується виключно законам країни свого прапора (держави реєстрації). Якщо «країна-дешевого прапора» (як-от Камерун, Габон, Панама чи Ліберія) під дипломатичним тиском Заходу анулює реєстрацію судна, воно миттєво втрачає цей захист.Статус «Stateless» (Без держави): Без чинного прапора судно юридично перетворюється на морського примару. Воно втрачає право на мирний прохід і територіальний імунітет....
.Право на абордаж (Right of Visit): Відповідно до статті 110 UNCLOS, будь-який військовий корабель будь-якої країни має законне право висадити десант на судно без прапора для перевірки його документів.
Конфіскація за внутрішніми законами: Щойно спецназ піднімається на борт такого «нічийного» судна, подальша його доля вирішується законами тієї країни, яка його затримала. Оскільки Велика Британія має жорстке внутрішнє законодавство проти російської підсанкційної нафти, арешт вантажу та самого танкера стає абсолютно легальним.
Чому Росія вразлива перед цією тактикою: А тому , що 70-80% російського тіньового флоту зареєстровано у дуже обмеженому колі країн (Панама, Ліберія, Маршаллові Острови, Габон, Камерун). Заходу значно простіше дипломатично чи фінансово «дотиснути» уряди цих кількох держав, ніж ганятися за сотнями окремих танкерів.
Страховий колапс: Щойно судно втрачає прапор, воно автоматично втрачає будь-яку (навіть фіктивну) страховку. Без цього жоден цивільний порт чи термінал у світі (навіть в Індії чи Китаї) не має права прийняти його у своїй гавані через загрозу колосальних екологічних штрафів.
Таким чином, Лондон продемонстрував усім союзникам по НАТО та ЄС новий алгоритм дій: Дипломатичний тиск ➡️ Позбавлення прапора ➡️ Військове перехоплення ➡️ Конфіскація........
ФОТО ПЕРЕХОПЛЕННОГО ТАНКЕРА