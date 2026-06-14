"Каждое задержанное судно - минус деньги для войны": Сибига после перехвата Великобританией судна теневого флота

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на перехват российского теневого танкера в Ла-Манше, заявив о необходимости ужесточения санкций и усиления давления на теневой флот РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х, комментируя пост главы МИД Великобритании Иветт Купер.

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"Теневой флот России – это инструмент войны. Каждое такое задержанное судно означает меньше средств для российской военной машины. Перекрытие этих доходов помогает ограничить возможности России финансировать ракетные и дронные атаки по украинским городам", – отметил Сибига.

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Он поблагодарил британскую коллегу "за лидерство Великобритании и решительные действия".

"Мы должны и в дальнейшем усиливать давление и ликвидировать все лазейки, которые позволяют России финансировать свою агрессию", – подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?

Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш.

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