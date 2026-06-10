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Новини Фото Удари по РФ
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Російський корвет "Бойкий" не підлягає відновленню після удару ЗСУ у Кронштадті. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Оприлюднені супутникові знімки з Кронштадта зафіксували руйнування російського ракетного корвета "Бойкий" проєкту 20380 після успішної атаки українських безпілотників. Масштаби внутрішніх пожеж призвели до деформації корпусу та провалу радарних систем, що робить відновлення корабля фізично неможливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні знімки оприлюднив OSINT-дослідник MT Anderson.

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Аналіз руйнувань корвета

На детальних супутникових світлинах зафіксовано стан корабля. Дослідник виділяє кілька ключових руйнувань:

  • Провал надбудови: Під дією вогню потужна радарна щогла та елементи верхньої палуби не витримали й провалилися всередину корпусу. Разом із ними знищено унікальні РЛС загального виявлення "Фуркэ-2" та РЛС цілевказання ракетного озброєння "Монумент-А".

  • Деформація металу: У районі корми, де розташовані вихлопні системи та гелікоптерний майданчик, зафіксовано критичні викривлення та обвуглення сталевих конструкцій, що вказує на об'ємне вигоряння внутрішніх відсіків.

  • Системи розпізнавання: На щоглі розміщуються антени радіолокаційних станцій виявлення повітряних і надводних цілей, засоби зв’язку, ходові вогні та елементи системи державного розпізнавання "свій-чужий".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин бідкається через ураження корвета "Бойкий" у Кронштадті: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВIДЕО

За оцінкою MT Anderson, характер і масштаби пошкоджень свідчать про те, що відновлення корабля є неможливим.

Корвет Бойкий який уразили ЗСУ не підлягає відновленню
Корвет Бойкий який уразили ЗСУ не підлягає відновленню

Як дістали "Бойкого"?

  • Нагадаємо, вранці 3 червня українські безпілотники уразили російський ракетний корвет на території Кронштадтської військово-морської бази у Санкт-Петербурзі. На момент атаки корабель перебував у сухому доці імені Вєлєщінського, де проходив плановий ремонт, розпочатий у лютому 2026 року.
  • Після влучань на кораблі спалахнула масштабна пожежа, дим від якої спостерігали місцеві жителі за кілька кілометрів від місця події.

Більше про корвет проєкту 20380 "Бойкий"

Корвет проєкту 20380 "Бойкий" — це багатоцільовий сторожовий корабель ближньої морської зони, що входив до складу Балтійського флоту РФ. Корабель був закладений 27 липня 2005 року у Санкт-Петербурзі. На воду його спустили у квітні 2011 року. 

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Російський корвет Бойкий
Щогла ракетного корвета "Бойкий". Колаж Special Kherson Cat

"Бойкий" є третім корветом проєкту 20380 та належить до серії кораблів типу "Стерегущий". Його водотоннажність становить близько 2200 тонн, максимальна швидкість — до 27 вузлів, автономність плавання — до 15 діб. Екіпаж корабля складається зі 100 осіб, включно з 14 офіцерами.

Головну небезпеку становив ударний ракетний комплекс "Уран" (8 протикорабельних крилатих ракет Х-35 із дальністю до 260 км). Крім того, був оснащений ЗРК "Редут", 100-мм артустановкою А-190, протичовновим комплексом "Пакет-НК" та мав протичовновий гелікоптер Ка-27 на борту.

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корабель (1662) корвет (35) росія (70393) Санкт-Петербург (295)
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Топ коментарі
+8
Партнери мають підігнати більше далекобою, і ми їх звільнимо від загрози на Балтиці, буде їм житись спокійніше.
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10.06.2026 23:46 Відповісти
+7
Буде корвет "Млявий"
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10.06.2026 23:33 Відповісти
+7
Такого не було з часів Другої світової. І це під час ПМЕФ. Просто дніще якесь.
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10.06.2026 23:46 Відповісти
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10.06.2026 23:29 Відповісти
Буде корвет "Млявий"
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10.06.2026 23:33 Відповісти
Корветом то вже не буде, буде металоломом .
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10.06.2026 23:48 Відповісти
Бойко его...
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10.06.2026 23:37 Відповісти
Зрадник-ригоАНАЛ бойко, разом з шуфричем та єфремовим, візмуть шефство для відновлення цього судна, маючи досвід з вишками бойка!!!
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10.06.2026 23:50 Відповісти
загроза на Балтиці від кацапів зменшилась - схвалюємо!
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10.06.2026 23:38 Відповісти
Такого не було з часів Другої світової. І це під час ПМЕФ. Просто дніще якесь.
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10.06.2026 23:46 Відповісти
дніщє від пожежі там теж покоробило.
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11.06.2026 00:48 Відповісти
І то є гарно, хай беруть різаки і то швиденько розбирають. Простій дока - то вже для них погано.
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11.06.2026 01:14 Відповісти
Партнери мають підігнати більше далекобою, і ми їх звільнимо від загрози на Балтиці, буде їм житись спокійніше.
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10.06.2026 23:46 Відповісти
73% знову раді, що десь в Балтійському морі щось військове потонуло або згоріло. Бажання поржать не зупинити. Логіка війни померла, залишився Квартал-95.
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11.06.2026 00:40 Відповісти
а яка по вашому логіка війни? чи корвет на балтиці нам не ворог? чи арсенал вмф в іжорі не ворожий?
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11.06.2026 00:48 Відповісти
У логіці десятиліттями залишаються в меншості 27% можна ще вдарити по Камчатці, де лігво кацапських атомних субмарин. Поржать можна дуже голосно. Питання одне. Як це допоможе в обороні Костянтинівки.
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11.06.2026 00:58 Відповісти
Що пропонуєте?
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11.06.2026 01:16 Відповісти
насправді раді відсотків 90, п'ятьом відсоткам якось *****, бо вони бухають або вкушають інші "радощі", а ще п'ять відсотків взагалі не розуміють для чого треба було хєрачити по далеким Чєбоксарам.
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11.06.2026 00:53 Відповісти
 
 