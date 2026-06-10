Російський корвет "Бойкий" не підлягає відновленню після удару ЗСУ у Кронштадті. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Оприлюднені супутникові знімки з Кронштадта зафіксували руйнування російського ракетного корвета "Бойкий" проєкту 20380 після успішної атаки українських безпілотників. Масштаби внутрішніх пожеж призвели до деформації корпусу та провалу радарних систем, що робить відновлення корабля фізично неможливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні знімки оприлюднив OSINT-дослідник MT Anderson.

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Аналіз руйнувань корвета

На детальних супутникових світлинах зафіксовано стан корабля. Дослідник виділяє кілька ключових руйнувань:

Провал надбудови: Під дією вогню потужна радарна щогла та елементи верхньої палуби не витримали й провалилися всередину корпусу. Разом із ними знищено унікальні РЛС загального виявлення "Фуркэ-2" та РЛС цілевказання ракетного озброєння "Монумент-А".

Деформація металу: У районі корми, де розташовані вихлопні системи та гелікоптерний майданчик, зафіксовано критичні викривлення та обвуглення сталевих конструкцій, що вказує на об'ємне вигоряння внутрішніх відсіків.

Системи розпізнавання: На щоглі розміщуються антени радіолокаційних станцій виявлення повітряних і надводних цілей, засоби зв’язку, ходові вогні та елементи системи державного розпізнавання "свій-чужий".

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За оцінкою MT Anderson, характер і масштаби пошкоджень свідчать про те, що відновлення корабля є неможливим.





Як дістали "Бойкого"?

Нагадаємо, вранці 3 червня українські безпілотники уразили російський ракетний корвет на території Кронштадтської військово-морської бази у Санкт-Петербурзі. На момент атаки корабель перебував у сухому доці імені Вєлєщінського, де проходив плановий ремонт, розпочатий у лютому 2026 року.

Після влучань на кораблі спалахнула масштабна пожежа, дим від якої спостерігали місцеві жителі за кілька кілометрів від місця події.

Більше про корвет проєкту 20380 "Бойкий"

Корвет проєкту 20380 "Бойкий" — це багатоцільовий сторожовий корабель ближньої морської зони, що входив до складу Балтійського флоту РФ. Корабель був закладений 27 липня 2005 року у Санкт-Петербурзі. На воду його спустили у квітні 2011 року.

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Щогла ракетного корвета "Бойкий". Колаж Special Kherson Cat

"Бойкий" є третім корветом проєкту 20380 та належить до серії кораблів типу "Стерегущий". Його водотоннажність становить близько 2200 тонн, максимальна швидкість — до 27 вузлів, автономність плавання — до 15 діб. Екіпаж корабля складається зі 100 осіб, включно з 14 офіцерами.

Головну небезпеку становив ударний ракетний комплекс "Уран" (8 протикорабельних крилатих ракет Х-35 із дальністю до 260 км). Крім того, був оснащений ЗРК "Редут", 100-мм артустановкою А-190, протичовновим комплексом "Пакет-НК" та мав протичовновий гелікоптер Ка-27 на борту.

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