Росіянин бідкається через ураження корвета "Бойкий" у Кронштадті: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВIДЕО

У мережі з'явилися наслідки удару Сил безпілотних систем по російському корвету "Бойкий" на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі 3 червня.

Відео опублікував Telegram-канал "Досьє Шпиона", передає Цензор.НЕТ.

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На відео потрапив палаючий у Кронштадті корвет "Бойкий" 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ. Росіянин фільмує та дивується удару Сил оборони України.

Напередодні про пошкодження корвета повідомляли у СБС України.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки".

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