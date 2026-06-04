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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіянин бідкається через ураження корвета "Бойкий" у Кронштадті: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВIДЕО

У мережі з'явилися наслідки удару Сил безпілотних систем по російському корвету "Бойкий" на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі 3 червня.

Відео опублікував Telegram-канал "Досьє Шпиона", передає Цензор.НЕТ.

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Увага! Ненормативна лексика!

На відео потрапив палаючий у Кронштадті корвет "Бойкий" 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ. Росіянин фільмує та дивується удару Сил оборони України.

Напередодні про пошкодження корвета повідомляли у СБС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нафтовому терміналі "Санкт-Петербург" знищено один та пошкоджено шість резервуарів, - Генштаб

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
  • Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
  • За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки".

Дивіться також: Російський пожежник сварить Зеленського і розповідає про пожежу у Петербурзі: "#бали так, что просто п#здец. Военные объекты. Тушим с пяти утра". ВIДЕО

Автор: 

корабель (1657) росія (70300) Санкт-Петербург (292) Удари по РФ (1002)
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Топ коментарі
+10
хочь один кацап нормальне відео зробив. все зроуміло
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04.06.2026 20:14 Відповісти
+9
та нічого, трішки підфарбувати і буде як новий
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04.06.2026 20:13 Відповісти
+7
Тю! Чого ти скиглиш? Пошкодження незначні - спускайте на воду і тікайте
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04.06.2026 20:13 Відповісти
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Та припиніть вже ці решітки ставити, бо нічого не зрозуміло! Їх в'їбало, чи виїбало, бо це ж різні речі!
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04.06.2026 20:13 Відповісти
За термінологію сперечатися не буду, але з можливих походів, у найближчий час - тільки на путіна.
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04.06.2026 20:16 Відповісти
Тю! Чого ти скиглиш? Пошкодження незначні - спускайте на воду і тікайте
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04.06.2026 20:13 Відповісти
та нічого, трішки підфарбувати і буде як новий
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04.06.2026 20:13 Відповісти
хочь один кацап нормальне відео зробив. все зроуміло
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04.06.2026 20:14 Відповісти
Тута тiльки затоплення допоможе!
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04.06.2026 20:16 Відповісти
Походу, крысы не успели сбежать...
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04.06.2026 20:17 Відповісти
Пригожин з учасниками отого збіговища за гроші орків, задоволені !!
Вражаючий результат!!
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04.06.2026 20:29 Відповісти
"Мачту снєсло", на морському жаргоні означає відірвало голову.
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04.06.2026 20:29 Відповісти
Эта не проста пи*дец, эта бойкий пи*дец 😁
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04.06.2026 20:29 Відповісти
Хорошее кино, было интересно. Дякуємо оркам🤣
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04.06.2026 20:29 Відповісти
Не такий вже він і "бойкій" виявився ...
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04.06.2026 20:41 Відповісти
Попали конечно вдало---по мостику и погибла вся навигация что на мачте.
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04.06.2026 20:42 Відповісти
Мачта впала, надбудова вигоріла, електроніці кабсзда - можна різать на метал. Те гівно більше пливать не буде
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04.06.2026 20:43 Відповісти
дотянуть до єлабуги і поставлять поруч з бетонним кораблем, щоб було де срати ( бо бетонний уже повний)
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04.06.2026 21:07 Відповісти
Синя ізолєнта допоможе і буде як новий.
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04.06.2026 20:52 Відповісти
Шотакоє? Шо случілось? Шо за кіпіш? Может ми можем ещьо чєм-нібуль памочь?
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04.06.2026 20:53 Відповісти
корвет після пожежі на списання. Горіло "бойко", відсіки були відкриті і тяга була добра. Судячі по відео всьому дороговартісному обладнанню настав безпоротній триндець - головній оглядовій РЛС РЛС цілевказання та навігаційній теж разом з усіма РЕБами та комплексами керування вогнем.
Головний дизель піде на запчастини для наступного "борзого".
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04.06.2026 20:53 Відповісти
Я убью тебя, лодочка!
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04.06.2026 21:03 Відповісти
і повторно тре було довбонути
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04.06.2026 21:04 Відповісти
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04.06.2026 21:05 Відповісти
"нас *******" - а куйок то торчит, и голос радісний
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04.06.2026 21:08 Відповісти
********, ящитаю
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04.06.2026 21:09 Відповісти
Ще походить.
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04.06.2026 21:12 Відповісти
 
 