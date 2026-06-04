Росіянин бідкається через ураження корвета "Бойкий" у Кронштадті: "Это п#здец просто. Нас въ#бало". ВIДЕО
У мережі з'явилися наслідки удару Сил безпілотних систем по російському корвету "Бойкий" на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі 3 червня.
Відео опублікував Telegram-канал "Досьє Шпиона", передає Цензор.НЕТ.
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На відео потрапив палаючий у Кронштадті корвет "Бойкий" 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ. Росіянин фільмує та дивується удару Сил оборони України.
Напередодні про пошкодження корвета повідомляли у СБС України.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Петербурзький нафтовий термінал" палає внаслідок атаки безпілотників на Санкт-Петербург.
- Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі заплановано відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму.
- За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, Мічурінський завод "Прогресс" та аеродром "Саки".
Топ коментарі
+10 Псамметих II
показати весь коментар04.06.2026 20:14 Відповісти Посилання
+9 untrollable
показати весь коментар04.06.2026 20:13 Відповісти Посилання
+7 Oleksii Magas
показати весь коментар04.06.2026 20:13 Відповісти Посилання
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Вражаючий результат!!
Головний дизель піде на запчастини для наступного "борзого".